Esporte Clube Sírio promoverá Tarde Árabe 2024 neste domingo, 16 de junho

O Esporte Clube Sírio, por meio da Diretoria Cultural Árabe, apresentou a Tarde Árabe 2024, com o espetáculo "Fakher al Arabi", Orgulho Árabe, no dia 16 de junho (domingo), no Salão Nobre.

O evento, que tem como objetivo a valorização da cultura árabe no Brasil, contou com a participação de sócios e professores, em uma programação completa com apresentações de teatro, textos culturais, diferentes danças árabes, banda árabe sob regência do Maestro William El Khouri Bordokan, e mercado de produtos árabes.

Há cerca de 20 anos, a Tarde Árabe busca proporcionar uma tarde para o público relembrar aspectos da sua origem, além de também apresentar às novas gerações e novos sócios, parte do legado deixado pelos árabes, e a sua importância para a evolução da humanidade.

