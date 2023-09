Gastos de estrangeiros no Brasil atingem R$ 3,22 bilhões em agosto, o maior valor para o período em 25 anos

Em agosto, os turistas estrangeiros deixaram no país cerca de R$ 3,22 bilhões, o maior valor registrado no mês dos últimos 25 anos. Foi o que trouxe o último levantamento do Banco Central (Bacen), divulgado nesta segunda-feira (25.09). No acumulado do ano, o gasto chegou a R$ 22,2 bilhões, valor 7,6% maior do que o contabilizado no pré-pandemia (2019) e 38,7% a mais do que o registrado no ano passado.

Para o ministro do Turismo, Celso Sabino, esse marco importante reflete a crescente atração do Brasil como destino turístico mundial. “Os viajantes internacionais estão voltando com força total ao Brasil. Esses números revelam não apenas a força do nosso país como um destino turístico diversificado, mas também a confiança dos estrangeiros de que o nosso país está de volta, com sua bela cultura, atrativos naturais, gastronomia e muitos mais”, disse.

De janeiro a agosto de 2023, o Brasil recebeu mais de 4 milhões de visitantes internacionais, número já é mais que o dobro (111%) do registrado em todo o ano de 2022. Apenas em agosto, foram 365.648 turistas. Até o final de 2023, a estimativa do painel e que o país registre 6,7 milhões de estrangeiros turistando no país, o que daria um aumento de 33% em relação ao ano passado.

A previsão é que o Brasil deve encerrar o ano com crescimento de 8,58% em relação ao último ano. Já, o Painel de Chegadas, por exemplo, indica que no Brasil existe uma grande rotatividade de turistas vindos de países mais próximos, com destaque para a Argentina.

PAINEL DE DADOS DO TURISMO– Em setembro, a Embratur, o Ministério do Turismo e a Polícia Federal (PF) lançaram o Painel de Dados do Turismo. O objetivo da plataforma é dar maior visibilidade ao turismo internacional e promover a atração de turistas estrangeiros ao Brasil. O site torna possível criar perfis de consumo (personas) relacionados aos principais destinos brasileiros e também de concorrentes internacionais.

As informações dos painéis foram captadas pelas equipes da Polícia Federal, Banco Central e Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e leva em conta dados por pessoas que se alto declaram turistas, abordando o fluxo de turistas estrangeiros, o número de voos e o número de assentos em formato de gráficos, com números e bases abertas, em uma comparação ano a ano.

Por Victor Maciel

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo