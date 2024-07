Projeto de dança contemplado pela Funarte circula por três cidades de Mato Grosso

De 26à30 de setembro o projetoCirculação inDerivapassa por Cuiabá, Cáceres e Várzea Grande, em Mato Grosso, com apresentações de dança, oficina e mostra – tudo com participação gratuita. O projeto foi contemplado com o Prêmio Funarte Circulação e Difusão da Dança.

Ao todo, são dez sessões do “espetáculo-intervençãoDeriva, sendo cinco nesta segunda etapa, em Mato Grosso, e, na primeira, já realizada em Mato Grosso do Sul, outras cinco. Nas capitais, as apresentações são acompanhadas pela Mostra de Videodança e por uma oficina, sobre o mesmo tema.

As ações começam na terça-feira, dia 26,às 19h30,em Cuiabá, com uma Mostra de Videodança, no Cine Teatro Cuiabá, no Centro da Capital. Na quarta-feira (27),às 15 horas, em Cáceres, está programado oDeriva, na Praça Benjamin Constant, no bairro de Cavalhada. Já na quinta-feira (28),às 19 horas,a apresentação integra o Festival Vambora, na Arena Pantanal, em Verdão, Cuiabá.

A programação segue no dia 29, sexta-feira, comDeriva,às10h, na Praça da República em Cuiabá e,às18h, no Parque Via 31, em Várzea Grande. Já no sábado (30) toda a agenda é em Cuiabá,às 9h30, com a apresentação na Feira do Porto e, às 13j, uma oficina de videodança, noCine Teatro Cuiabá, no Centro.

No espetáculo, os artistas interagem com espaços públicos e criam a coreografia, a partir desse contato. Já a a Oficina de Videodança tem como foco “a tríadetríade corpo/dança-câmera-cidade”, informa a produção.

"Deriva"

No “espetáculo-intervenção”Deriva, dois artistas de dança transitam pelos equipamentos de uma praça pública, “norteados pelos sentidos que se chocam e se conectam nesse emaranhado de possibilidades que é a cidade humana e o humano cidade”, comenta a produção. A partir dessa dinâmica, ao olhar para os espaços, o elenco gera outras possibilidades de criação coreográfica.

Reconectando MS e MT

Realizado pelaprodutora Arado Cultural, o projeto ´Circulação inDeriva´ tem como objetivo“reconectar Mato Grosso e Mato Grosso do Sul por meio da dança”.A Circulaçãoparte da ideia de renovar “um elo invisível e simbólico que marca a história de MS e MT, dois estados da região Centro-Oeste que já foram um único, cuja divisão territorial de 1977, criou o Mato Grosso do Sul, e que hoje possui,assim como o Mato Grosso, modos e costumes próprios de coexistir. Este fato marcante abre perguntas sobre o que há em comumnesses quase 46 anos de divisão.Estar em trânsito pelas cidades dos dois estados proporcionará uma deriva investigativa nas memórias corporificadas que unem, separam e constituem cada lugar minimamente, promovendo aproximações e trocas de experiências entre artistas, trabalhadores da cultura e públicos locais”, destaca Ralfer Campagna, um dos idealizadores do projeto.

O "Plataforme-se"

Derivaintegra oprogramaPlataforme-se. Definido comoum “espaço de criação, experimentação e difusão da dança”. Ele surgiu do interesse em “pesquisar as relações entre corpo-dança, câmera, cidade e videodança”, dizem seus idealizadores,os bailarinos-criadoresJackeline Mourão e Ralfer Campagna–que formam o elenco do espetáculo. A partir da iniciativa foram geradas outras ações, que marcam a trajetória do programa, tais como aMostra CTA - Corpos Transeuntes em Ação; a sérieFronteiras(em que artistas locais e de várias regiões do Brasil realizam performances em relacionadas com a cidade e com as histórias de vida deles/delas); e o recente projetoCircuito Plataforme-se, uma mostra de obras cênicas, com danças e performances para espaços urbanos e alternativos. Está planejado, ainda, um minidocumentário, resultante das ações do programa, com recursos de audiodescrição e interpretação em libras, a ser disponibilizados no site do Plataforme-se .

Circulação inDeriva

Projeto contemplado com o Prêmio Funarte Circulação e Difusão da Dança – 2022

Etapa 2 - Mato Grosso

26 a 30 de setembro de 2023

Cidades de Cuiabá, Cáceres e Várzea Grande





Programação

26 de setembro – Cuiabá

Mostra de videodança.

Cine Teatro Cuiabá, às 19h30

27 de setembro – Cáceres

Apresentação do espetáculo-intervenção ´Deriva´

Praça Benjamin Constant, às 15



28 de setembro – Cuiabá

Apresentação do espetáculo-intervenção ´Deriva´

Festival Vambora - Arena Pantanal, às 19

29 de setembro – Cuiabá

Apresentação do espetáculo-intervenção ´Deriva´

Praça da República, às 10

29 de setembro – Várzea Grande

Apresentação do espetáculo-intervenção ´Deriva´

Parque Via 31, às 18h

30 de setembro – Cuiabá

Apresentação do espetáculo-intervenção ´Deriva´

Feira do Porto, às 9h30

Oficina de Videodança

Cine Teatro Cuiabá, às 13h

Projeto "Circulação inDeriva"

Ficha técnica

Produção local: Matheus de Luca

Apoio: Cine Teatro Cuiabá | Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer |Governo de Mato Grosso

Assessoria de Imprensa: Jornalista Isabela Ferreira (DRT/MS 897) - (67) 99203-3173

ProgramaPlataforme-se

Idealização:Jackeline Mourão e Ralfer Campagna

Espetáculo-intervenção de dança

Deriva

Criação e interpretação:Jackeline Mourão e Ralfer Campagna

Mais informações: plataformese.com.br