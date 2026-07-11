Sábado, 11 de Julho de 2026
15°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Moraes manda soltar ex-prefeito de Belford Roxo, após prisão com fuzil

Márcio Canella responderá em liberdade com medidas cautelares

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
11/07/2026 às 13h05

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a soltura do ex-prefeito de Belford Roxo Márcio Canella (União Brasil), preso em flagrante durante uma operação da Polícia Federal (PF) no Rio de Janeiro. A decisão foi emitida na noite de sexta-feira (10), e a saída do político do sistema prisional está prevista para este sábado (11).

Canella estava detido desde terça-feira (7), após agentes encontrarem um fuzil calibre 556 no veículo em que ele estava durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão da sexta fase da Operação Unha e Carne.

Além do ex-prefeito, um policial militar preso na mesma ocorrência também foi beneficiado pela decisão.

Medidas cautelares

Ao substituir a prisão preventiva por medidas cautelares, Moraes determinou que Canella utilize tornozeleira eletrônica, entregue o passaporte e tenha o porte de arma suspenso. O ex-prefeito responderá ao processo em liberdade.

Na decisão, o ministro destacou que a alegação da defesa de que o fuzil pertence ao policial responsável pela segurança de Canella ainda deverá ser esclarecida no decorrer das investigações.

Em nota, a defesa afirmou que a prisão "não se sustentava", sustentando que a arma era registrada em nome do segurança do político e que a documentação foi apresentada ao STF.

Operação Unha e Carne

A prisão ocorreu durante a sexta fase da Operação Unha e Carne , que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro por meio de uma rede de postos de combustíveis no estado do Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Federal, a organização investigada teria movimentado cerca de R$ 7,6 bilhões nos últimos seis anos. As investigações tiveram início após um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontar movimentações financeiras consideradas atípicas.

Nesta etapa da operação, a PF cumpriu 19 mandados de busca e apreensão em municípios da Região Metropolitana do Rio e no interior do estado. Também foram apreendidos armas, joias, dinheiro em espécie e veículos de luxo, além de determinado o bloqueio de bens e a suspensão das atividades de empresas ligadas aos investigados.

Canella era alvo apenas de um mandado de busca e apreensão, mas acabou preso em flagrante após a localização do armamento.

Investigação

De acordo com a Polícia Federal, Canella é investigado por suspeita de atuar como um dos elos políticos do esquema investigado. Os investigados poderão responder por organização criminosa, lavagem de dinheiro, contratação direta ilegal e outros crimes que venham a ser identificados ao longo das apurações.

A operação faz parte das medidas determinadas pelo STF no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 635, conhecida como ADPF das Favelas, que atribuiu à Polícia Federal a condução de investigações sobre possíveis vínculos entre agentes públicos e organizações criminosas.

Trajetória política

Márcio Canella iniciou a carreira política como vereador de Belford Roxo, em 2012, e posteriormente exerceu três mandatos como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Entre 2017 e 2019, licenciou-se do mandato para ocupar o cargo de vice-prefeito do município.

Ele foi eleito prefeito de Belford Roxo em 2024, mas renunciou ao cargo em abril deste ano para disputar uma vaga no Senado pelo Rio de Janeiro.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Há 21 horas

Confira as principais datas do calendário eleitoral

Convenções partidárias estão autorizadas a partir do dia 20 de julho

 © Agência Brasil
Justiça Há 23 horas

EBC entra com ação para dar segurança jurídica à comunicação pública

Objetivo é dar garantia para publicação de matérias da Agência Brasil

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Justiça Há 1 dia

Dino bloqueia R$ 119 milhões de Valdemar por suspeitas em emendas

Decisão é um desdobramento da Operação Transparência, da PF
Justiça Há 1 dia

Rio: procurador diz que há ambiente institucional voltado à corrupção

Para ele, isso talvez explique a dificuldade financeira do estado

 © Antônio Cruz/ Agência Brasil
Justiça Há 2 dias

MP pede indenização de R$ 120 milhões a Virgínia e site de bets

Influenciadora e plataforma são acusados de explorar apostadores

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 19°
16° Sensação
2.71 km/h Vento
98% Umidade
100% (7.1mm) Chance chuva
07h24 Nascer do sol
17h55 Pôr do sol
Domingo
15°
Segunda
14°
Terça
18°
Quarta
20°
Quinta
25° 11°
Últimas notícias
Esportes Há 39 minutos

Brasileiro Guto Miguel é campeão de duplas em Wimbledon Juvenil
Geral Há 39 minutos

Raoni está consciente, mas apresenta leve piora no quadro renal
Educação Há 1 hora

UnB vai sediar encontro nacional de pesquisadores negros

Esportes Há 2 horas

Basquete Feminino: TV Brasil transmite neste domingo semifinal da LBF

Esportes Há 3 horas

Jayden Adams, jogador da seleção sul-africana, morre aos 25 anos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,11 +0,00%
Euro
R$ 5,83 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 347,893,33 +0,48%
Ibovespa
177,866,38 pts 2.97%
Mega-Sena
Concurso 3029 (09/07/26)
01
11
24
33
35
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 7062 (10/07/26)
15
19
42
50
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3732 (10/07/26)
02
03
07
08
11
13
16
17
18
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2948 (10/07/26)
00
04
06
09
17
18
20
25
34
36
37
43
51
54
68
84
85
88
97
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2981 (10/07/26)
04
05
18
41
42
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias