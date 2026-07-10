Inscrições abertas para cadastro reserva de professor de computação em Tenente Portela

A Prefeitura de Tenente Portela está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Simplificado destinado à formação de cadastro reserva para o cargo de Professor de Computação, com atuação na Rede Municipal de Ensino. A seleção tem como objetivo atender futuras necessidades temporárias da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

As inscrições serão realizadas de 13 a 24 de julho de 2026, de forma presencial, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, junto ao Centro Municipal de Cultura.

Podem participar candidatos com Licenciatura na área da Computação, Informática ou Ciências da Computação, além de bacharéis em Computação, Sistemas de Informação ou Engenharia da Computação, com complementação pedagógica. Também são aceitas licenciaturas na área da Educação, com especialização em Computação, Informática na Educação, Tecnologias Educacionais ou Educação Digital. A carga horária é de 20 horas semanais, com vencimento básico de R$ 2.552,40 para o cargo de Professor Nível I, Classe A.

A classificação será realizada por meio da análise de títulos e da experiência profissional, conforme os critérios estabelecidos no edital. O processo seletivo terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

O edital completo, com os requisitos, a documentação exigida, o cronograma e as demais orientações, está disponível no site oficial da Prefeitura de Tenente Portela.



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