EGR executa serviços em nove rodovias do Rio Grande do Sul

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) executa obras e intervenções em nove estradas do Rio Grande do Sul nesta semana, buscando qualificar a malha viária estadual.Entre segunda (25/9) e sexta-feira (29/9), os grupos de trabalho atuarão em21 frentes de trabalho, incluindo a construção do viaduto em Gramado e rotatórias em Lajeado, implantação de sinalização viária na Serra e execução de manutenção asfáltica, roçadas, limpeza de margens e tapa-buracos nas demais regiões.

O fluxo de trabalhadores e a operação de máquinas na pista podem ocasionar bloqueios de faixas e, consequentemente, lentidão ou retenção de veículos. Por isso, é importante que os usuários dirijam com prudência, atentos às sinalizações e aos limites de velocidade indicados nas rodovias. A programação de obras poderá sofrer alterações em decorrência das condições climáticas desfavoráveis.

Para o diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Záchia, as intervenções fazem parte da elaboração de um criterioso cronograma técnico desenvolvido toda a semana pela empresa. “Nosso objetivo é qualificar as estradas em diferentes segmentos do Rio Grande do Sul para que possamos entregar à população rodovias melhores em termos de trafegabilidade e, acima de tudo, garantir a maior segurança aos usuários que se deslocam diariamente pelos nossos trechos viários", disse o dirigente.

Região Metropolitana (Sinos, Paranhana e Litoral)

As equipes realizam a renovação asfáltica na ERS-239, do km 56 ao km 64, entre Taquara e Rolante. Além disso, serão executados serviços de roçada e limpeza de margens na ERS-239, do km 24 ao km 34, entre Campo Bom e Araricá, e do km 65 ao km 70, em Rolante. Também haverá esse trabalho de conservação na ERS-474, do km 20 ao km 32, entre Santo Antônio da Patrulha e Rolante, e na ERS-040, do km 50 ao km 80, entre Viamão e Capivari do Sul.

Vale do Taquari

As obras estão concentradas na pavimentação asfáltica da rotatória no km 27 da RSC-453, em Lajeado, e na construção da segunda rótula, no km 29, também em Lajeado. Além disso, as equipes executam reparos localizados na RSC-453, do km 25 ao km 27, entre Cruzeiro do Sul e Lajeado. Na região, haverá serviços de roçada, limpeza das margens e conservação na ERS-129, do km 80 ao km 92, entre Encantado e Muçum; na ERS-130, do km 70 ao km 92, entre Lajeado e Arroio do Meio; na RSC-453, do km 37 ao km 50, entre Estrela e Teutônia; e na RSC-453, do km 15 ao km 29, entre Mato Leitão e Lajeado.

Serra Gaúcha e Hortênsias

As equipes planejam executar a sinalização horizontal e vertical e a realização de serviços nas alças de acesso ao viaduto, localizado no km 36 da ERS-115, em Gramado. Haverá também a implantação da sinalização horizontal com a pintura e a colocação de tachões refletivos na ERS-115, do km 31 ao km 39, em Gramado. Além disso, estão programadas roçadas e limpeza de margens RSC-453, do km 37 ao km 50, entre Estrela e Teutônia; na ERS-235, do km zero ao km 15, em Nova Petrópolis; e na ERS-235, do km 37 ao km 40, entre Gramado e Canela.

Norte e Produção

As equipes executam a fresagem e a colocação de nova camada asfáltica na RS-135, do km 7 ao km 8, em Passo Fundo, e a conservação rotineira por meio da realização de roçadas, limpeza de margens e tapa-buracos do km 8 ao km 17, entre Passo Fundo e Coxilha.

Confira a seguir a relação completa das frentes de trabalho, os trechos e municípios envolvidos.

Construção do viaduto de Gramado

ERS-115, no km 36, no Bairro Várzea Grande.

Execução de sinalização horizontal e vertical e serviços no entorno do viaduto.

Construção de rotatórias

RSC-453, no km 27, em Lajeado.

RSC-453, no km 29, em Lajeado.

Manutenção no pavimento e reparos localizados

ERS-239, do km 56 ao km 64, entre Taquara e Rolante.

RSC-453, do km 25 ao km 27, entre Cruzeiro do Sul e Lajeado.

ERS-135, do km 7 ao km 8, em Passo Fundo.

Sinalização

ERS-115, instalação de tachões e pintura no quilômetro 31 ao 39, em Gramado.

Conservação, roçada e limpeza

ERS-129, do km 80 ao km 92, entre Encantado e Muçum.

ERS-130, do km 70 ao km 92, entre Lajeado e Arroio do Meio.

RSC-453, do km 37 ao km 50, entre Estrela e Teutônia.

RSC-453, do km 15 ao km 29, entre Mato Leitão e Lajeado.

ERS-239, do km 24 ao km 34, entre Campo Bom e Araricá.

ERS-239, do km 65 ao km 70, em Rolante.

ERS-235, do km zero ao km 15, em Nova Petrópolis.

ERS-235, do km 37 ao km 40, entre Gramado e Canela.

ERS-474, do km 20 ao km 32, entre Santo Antônio da Patrulha e Rolante.

ERS-040, do km 50 ao km 80, entre Viamão e Capivari do Sul.

ERS-135, do km 8 ao km 17, entre Passo Fundo e Coxilha.

Tapa-buracos

ERS-129, ERS-130 e ERS-135, em toda extensão das rodovias.