Terceira edição da Primavera X começa com webinário de apresentação da iniciativa de educação ambiental

A edição de 2023 da Primavera X teve início com o webinário de lançamento, na última sexta-feira, 22 de setembro, com transmissão pelo canal do YouTube da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) . O evento contou com as participações do diretor-presidente interino da Agência, Mauricio Abijaodi; da superintendente adjunta de Apoio ao SINGREH e às Agências Infranacionais de Regulação do Saneamento Básico da Agência, Renata Maranhão; do presidente da LiveLab, Paulo Roberto; e do coordenador de projetos da LiveLab, Gelmo Sousa; entre outros.

Essa iniciativa desafia os(as) estudantes do Brasil a realizarem, com suas escolas e comunidades, mutirões e projetos para conservação das águas, nascentes, riachos, açudes e lagoas no País. Esse evento, que se desenvolveu após a 5ª Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA), foi proposta pela ONG LiveLab e é apoiada pela ANA e pela União dos Escoteiros do Brasil (UEB).

O diretor-presidente interino da ANA, Mauricio Abijaodi, destacou a relevância da Primavera X no contexto educacional com jovens. “Com esse projeto conseguimos trazer para a Agência uma nova perspectiva de patrocínios para o setor de educação. Quando a gente envolve jovens, como o presidente da LiveLab falou, mudar o mundo brincando, foi algo que despertou desde o início na ANA [...] Brincar falando de educação ambiental, de uma forma leve, é muito importante e com certeza vai gerar muitos frutos lá na frente”, afirmou Abijaodi.

A superintendente adjunta de Apoio ao SINGREH e às Agências Infranacionais de Regulação do Saneamento Básico, Renata Maranhão, abordou um dos propósitos da Primavera X em relação à juventude. “O primeiro ponto é resgatar o sonho e a capacidade de sonhar dos nossos jovens, em um momento que eles se encontram diante de crises ambientais, hídricas e até de saúde [...] Foi isso que a Primavera X fez nas últimas edições para, a partir desse sonho coletivo, a gente conseguir promover ações práticas na bacia hidrográfica”, concluiu Maranhão.

O coordenador de projetos da LiveLab, Gelmo Sousa, falou sobre a importância da parceria da Primavera X junto com a ANA. “Para nós, essa parceria junto com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico é cheia de potencialidades, a Primavera agora tem a oportunidade de chegar em diversos territórios”, citou o coordenador. Gelmo ainda disse sobre o valor relevante que a iniciativa transmite. “Esse movimento bonito é de verdade. É chamar jovens, professores, pessoas das comunidades e lideranças políticas para somar junto nesse cuidado e manutenção dos nossos recursos hídricos, entendendo o valor disso tudo [...] É um sentimento de pertença que a gente adquire, disse Sousa.

A primeira edição desse evento aconteceu em 2018, envolvendo aproximadamente 10 mil escolas de todo País. No ano seguinte, 2019, aconteceu a segunda edição após o sucesso inicial. Nesse contexto, a Primavera é uma ação temática dividida em seis missões, que serão divulgadas semanalmente aos jogadores(as) inscritos(as). A cada atividade essa galera será desafiada a descobrir novas habilidades até o grande dia, que é no mutirão da Primavera X, quando descobrirão como uma comunidade motivada é capaz de fazer o bem.

Na temporada de 2019, mais de 4 mil pessoas, de 25 unidades da Federação, se reuniram em favor do cuidado das águas por meio da Primavera X. A metodologia dessa iniciativa é desenvolvida pela LiveLab, organização de inovação social sem fins lucrativos, que visa a despertar o espírito criativo e empreendedor de cada um(a) para promover iniciativas de transformação local e gerar um impacto em grande escala.

Nessa nova edição de 2023, os(as) participantes receberam a missão 1, em 22 de setembro, no site https://primaverax.org.br/ , e terão até o final de outubro para realizarem suas atividades (missão 6). A cada segunda-feira, jovens e crianças serão motivados, através de tarefas, a conhecerem mais sobre a microbacia da região e a melhor maneira de cuidarem dela. Esse projeto é uma gincana nacional liderada por crianças e jovens, com ajuda das pessoas e comunidades. Desse modo, todos precisam colaborar com os recursos necessários para cumprirem as missões.

Em seguida, os(as) inscritos(as) serão estimulados(as) a criar divulgações nas mídias sociais para atrair ainda mais pessoas nessa mobilização. Dessa forma, a gincana da Primavera X contribuirá para a compreensão da necessidade do cuidado com as águas e o meio ambiente. Além disso, ainda será incentivada a valorização do trabalho em equipe.

O método de ensino da Primavera X e da 5ª Conferência se relaciona com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 4, 6, 11 e 14 que são respectivamente voltados às temáticas da educação de qualidade; água potável e saneamento; cidades e comunidades sustentáveis; e vida na água.

Etapas da Primavera X

A LIGA – Formação da liga; A MICROBACIA - Conhecer a microbacia hidrográfica do seu território; A REDE - Procurar as pessoas que podem ajudar nessa jornada; A SOLUÇÃO - O que a liga pode fazer em prol da sua microbacia?; A CAMPANHA - Chamar todo mundo! Aprender sobre o poder do coletivo; O MUTIRÃO - O grande dia da Primavera X! Chegou o momento de ver todo o conjunto em ação.

