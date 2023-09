Locação de tornozeleiras eletrônicas está entre as licitações da Agenda Celic

A locação de 14 mil tornozeleiras para monitoração e rastreamento eletrônico de pessoas vinculadas a procedimentos judiciais do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sulestá entreas licitações da semana de 25a 29 de setembro. A Agenda Celic é organizada pela Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).O certame,requisitado pela Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe), será realizadopela modalidade pregão eletrônicona segunda-feira (25/9),às 9h30.

Tambémestão previstospregõeseletrônicospara a aquisição de equipamentos paraa construção civil, materiais para limpeza,equipamentos para laboratório,materiais gráficose acessórios para projeção de som, entre outros.No total, serão29certames com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

AgendaCelic

A publicação da AgendaCelicé destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.



Licitações previstas para o período de 25 a 29 de setembro