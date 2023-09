Nova turma do curso Relações de Consumo no Transporte Aéreo

Estão abertas as inscrições para a segunda turma docurso Relações de Consumo no Transporte Aéreo, oferecido pelaSecretaria Nacional do Consumidor (Senacon), por meio da Escola Nacional de Defesa do Consumidor (ENDC), emparceriacom a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Os interessadostêm até o dia 16 de outubro para se inscrever.

Otreinamento é focado nas relações de consumo no setor aéreo, abordando as características do transporte de passageiros, o papel da ANAC, os direitos e deveres dos usuários e das empresas aéreas. A carga horária é de 40 horas divididasemcinco módulos.

Confira as informações completas e o link para inscrição na página do curso no portal do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Conheça também outras oportunidades de capacitação na área de defesa do consumidor no portal da Escola Nacional de Defesa do Consumidor.

Parceria ANAC e S enacon

Ocurso Relações de Consumo no Transporte Aéreo éresultadoda parceria entre a ANACeSenacon, com o objetivo de difundir o conhecimento das relações de consumo no transporte aéreo, elucidando as regras e suas aplicações e levando a expertise da Agênciapara membros dos membrosdo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), acadêmicose pessoasinteressadas em defesa do consumidor e usuários dos serviços de transporte aéreo de passageiros.

Assessoria de Comunicação Social da ANAC