Celso Sabino convida investidores asiáticos para conhecer atrativos turísticos brasileiros no Salão do Turismo

Durante sua agenda em Macau, na China, onde participou do Fórum de Economia de Turismo Global (GTEF), o ministro do Turismo, Celso Sabino, se reuniu com dois CEO’s de grupos de investimentos em turismo na Ásia. Além de apresentar as condições favoráveis que o Brasil reúne para atrair potencialidades turísticas, o ministro aproveitou o momento e convidou os investidores para o Salão do Turismo, que acontecerá no mês de dezembro, em Brasília (DF). O evento dará visibilidade a diversidade dos produtos e atrativos turísticos nacionais.

“O Brasil tem um grande mercado. Temos 6 biomas de natureza, temos uma extensa costa litorânea, praias belíssimas, rios navegáveis, a Amazônia, temos montanhas, cultura diversa, história, gastronomia e muitas regiões que ainda são pouco exploradas para o turismo. O Salão dará visibilidade ao mundo dos inúmeros roteiros que podemos oferecer”, ressaltou o ministro.

Pansy Ho, Presidente da Shun Tak Holdings Limited, um conglomerado listado em Hong Kong com negócios nos setores de propriedade, transporte, hospitalidade e investimento, e também embaixadora de negócios da Organização Mundial do Turismo (OMT) ressaltou a mudança do perfil da população chinesa, que está mais jovem e procurando novos destinos, tendências e, desta forma, renovando a procura de produtos turísticos.

“Queremos saber mais sobre o desenvolvimento do Brasil que é de longe o país mais importante da América Latina. Eu estava cheia de expectativas em conhecê-lo porque eu acho que você vai trazer inspirações para o novo desenvolvimento da indústria do turismo no Brasil”, ressaltou Pansy. Além de convidá-la para o Salão, o ministro também disse que o Brasil ficaria feliz em vê-la na COP 30, que acontecerá em Belém (PA) no ano de 2025. A executiva confirmou que vai se planejar para estar presente em algum momento da agenda do Brasil.

Na reunião com Lawrence Ho, CEO do Grupo Melco, o ministro conheceu o Complexo Turístico City of Dreams, que emprega cerca de 12 mil pessoas diretamente. Um dos empreendimentos mais conhecidos do Complexo é o Morpheus Hotel, um prédio imponente e moderno de Macau (China) cuja a estrutura de aço envolve 40 andares de vidro inspirada na escultura em jade chinês. Sabino apresentou um vídeo produzido pelo MTur que explica as oportunidades de investimentos no Brasil e convenceu o executivo a conhecer isso de perto. “Estamos convencidos, nós vamos!”, completou o investidor.

Os dois executivos receberam do ministro o boton da logomarca internacional “Marca Brasil”, que promove o território brasileiro no exterior e reafirma o compromisso com sustentabilidade. Ambos investidores se mostraram entusiasmados com as potencialidades brasileiras para desenvolver um turismo robusto, diverso e capaz de oferecer o que esse novo visitante espera do turismo. "Agora vocês já têm um pé no Brasil", comemorou Celso Sabino.

Por Paula Rosa

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo