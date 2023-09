Grupo Oceanic confirma participação no Salão Nacional do Turismo

Marcado para os dias 15, 16 e 17 de dezembro, o Salão Nacional do Turismo acaba de receber uma confirmação de peso. O Grupo Oceanic estará presente no evento que será realizado no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), e reunirá os principais destinos e atrativos turísticos do país.

Em Balneário Camboriú (SC), o grupo conta com quatro atrações - Oceanic Aquarium (2020), Classic Car Show (2021), Aventura Pirata (2022) e Aventura Jurássica, recém-inaugurado. O convite foi feito pela ministra do Turismo substituta, Ana Carla Lopes, ao diretor-executivo do Grupo, Cristiano Filho, o “Kiko”.

“Queremos levar para Brasília o que temos de melhor no país e acredito que nossos parques e atrativos turísticos são exemplos desta diversidade. Para nós será importante ter a parceria de um grupo que acredita e trabalha no turismo”, afirmou Ana Carla Lopes.

“Foi um prazer ter a presença do Ministério do Turismo aqui em Balneário para conhecer um pouco dos nossos atrativos e poder contar com a nossa presença no Salão”, reforçou Kiko.

O Grupo Oceanic emprega cerca de 300 pessoas e promove ações em escolas públicas da região. Pela manhã, a ministra Ana Carla visitou o Oceanic Aquarium, que possui 140 espécies de peixes de todo o mundo. Inaugurado em 2020, o aquário recebeu, somente no primeiro ano de funcionamento, mais de 1,2 milhão de visitantes, e a expectativa é chegar a um 1,7 milhão em 2023.

Ana Carla Lopes esteve, ainda, no Parque Unipraias que, entre os seus atrativos, oferta um teleférico com 240 metros, mirante e tirolesa. O empreendimento, que também promove iniciativas de educação ambiental, contribui para a geração de emprego e renda na região. “Empreendimentos como os visitados hoje mostram a força do turismo para o desenvolvimento econômico e social de um município, um estado e toda uma região”, finalizou Ana Carla.

Por Lívia Nascimento

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo