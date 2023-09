Ministério do Turismo e Unesco convidam população para aprimorar o programa “Turismo Acessível”

Quer contribuir para o desenvolvimento da acessibilidade no Turismo do Brasil? O Ministério do Turismo e a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) estão com inscrições abertas, até o próximo domingo (24.09), para a oficina colaborativa do Programa Turismo Acessível, do Ministério do Turismo. A iniciativa tem o objetivo de receber e discutir propostas para a melhoria e ampliação da acessibilidade no setor turístico.

A participação é aberta a toda a população interessada em contribuição com propostas e ações para o segmento, em especial turistas com deficiência e/ou familiares, profissionais do setor turístico e pessoas que pesquisem ou trabalhem com o tema.

As inscrições podem ser feitas AQUI .

É importante ressaltar que o formulário completo deve ser preenchido até o dia 24 de setembro, pois a partir desta data será encaminhado material complementar e link para participação. As oficinas serão realizadas nos dias 26 e 28 de setembro; e finalizadas no dia 02 de outubro. Vale esclarecer que o inscrito optará pelo melhor dia para a sua participação.

Esta é uma oportunidade única de contribuir para tornar o turismo no Brasil mais inclusivo e acessível a todos. Sua participação é fundamental para o sucesso deste importante programa. Junte-se a nós e faça parte dessa iniciativa que visa proporcionar experiências de viagem inesquecíveis para todos os brasileiros.

TURISMO ACESSÍVEL- O programa integra a política de acessibilidade do Ministério do Turismo e propõe uma série de medidas que têm o objetivo de promover a inclusão social e o acesso de pessoas com deficiência aos benefícios da atividade turística, permitindo o alcance e a utilização dos equipamentos turísticos com segurança e autonomia.

Ao propiciar a inclusão de pessoas com deficiência na atividade turística, o Programa vai ao encontro das ações e iniciativas do Governo Federal que buscam defender e garantir condições de vida com dignidade, a plena participação e inclusão na sociedade, e a igualdade de oportunidades a todas as pessoas com deficiência.

Por Victor Maciel

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo