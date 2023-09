Cores dos Ipês desabrocham nas cidades brasileiras e encantam turistas

Primavera chegou e com ela os ipês que trazem cor para as cidades brasileiras. Crédito: Chico Rasta/MTur.

A primavera só começa neste sábado (22/09), mas algumas cidades do Brasil já estão no clima da época mais florida do ano. Essa estação chega com tudo transformando algumas delas com as mais variadas cores tornando as ruas, parques, escolas e praças um verdadeiro cenário de encanto. Entre as metrópoles e municípios que se destacam nessa celebração da natureza, Brasília (DF), Guarapuava (PR), Palmas (TO) e Marabá (PA) estão prontas para receber uma explosão de cores, graças aos majestosos ipês que enfeitam suas paisagens urbanas.

Conheça algumas das cidades brasileiras que encantam os turistas nessa época.

BRASÍLIA- Na capital brasileira, os Ipês são famosos e a primavera é sinônimo de um espetáculo único. Nessa época, eles desabrocham em tons de rosa, amarelo e roxo, e é difícil não parar para admirar. “BSB” para os íntimos, possui mais de 270 mil ipês que embelezam a cidade do eixo norte e sul ao entorno da cidade.

Os gramados verdes do Plano Piloto não ficam de fora e ganham uma paleta vibrante de cores, criando um contraste perfeito com a arquitetura modernista de Brasília. Os Ipês se destacam também na beira do lago Paranoá e do Rio Descoberto, tornando-se locais especiais para piqueniques e passeios em família.

GUARAPUAVA- No sul do país, Guarapuava (PR) se transforma em um jardim singular durante a estação. A cidade é famosa por suas avenidas arborizadas, e os Ipês desabrocham ao longo dos parques, praças, ruas do centro e dos bairros, com cores que percorrem do branco ao rosa intenso.

Os ipês são uma grande atração local, os moradores e visitantes aproveitam para desfrutar de caminhadas relaxantes sob as sombras das árvores floridas e ainda visitam os estabelecimentos que ficam próximos. Seja quando as arvores estão cheias ou ao caírem as flores, as cores dos ipês formam um grande “tapete” na estação.

PALMAS– A cidade mais nova do país, também ganha vida com a chegada da primavera, quando os ipês-amarelos iluminam. As avenidas largas da capital tocantinense se enchem de tons dourados e quentes, criando um cenário único para os que passeiam por lá. Em outros meses, é possível encontrar o branco, o rosa e o roxo, que normalmente florescem em períodos diferentes. Os parques urbanos, como o Parque Cesamar, se tornam destinos populares para apreciar a natureza no auge da primavera.

MARABÁ– Nas raízes da Amazônia, Marabá (PA) recebe a primavera com cores proporcionadas pelos Ipês-roxos, brancos, rosas e amarelos. A floresta tropical se mistura com as áreas urbanas e os eles dão um toque especial. Além das suas flores roxas exuberantes, esta belíssima árvore transforma a cidade paraense em um local mágico e pode ser encontrado na Praça do Novo Horizonte; avenida Boa Esperança, no bairro Laranjeiras; avenida Paraíso, no bairro Liberdade; rodovia Transamazônica e muitos outros locais.

Não esquece, registrou um ipê único da sua cidade, ou até mesmo tirou uma foto com a família, marque a #MTur nas redes sociais e tenha a sua lembrança nas redes do Ministério do Turismo.

Por Vitória Moura

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo