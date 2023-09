Com 8,2 milhões de passageiros transportados, setor aéreo tem o melhor mês de agosto da história

O setor aéreo brasileiro registrou um recorde histórico em agosto. Isso porque mais de 8,2 milhões de passageiros voaram pelo país no período, o melhor mês desde 2000, quando a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) iniciou a realização do levantamento. O resultado também é 4,34% maior do que o contabilizado em 2019, antes da pandemia de Covid-19. No acumulado de 2023, a quantidade de viajantes no mercado doméstico de aviação chegou a 60,5 milhões, uma alta de 14,1% na comparação com oito primeiros meses de 2022.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, comemorou o recorde e destacou a importância do setor aéreo para o turismo brasileiro. “A aviação desempenha um papel crucial ao aproximar destinos, conectar culturas e tornar o Brasil acessível a todos. Além disso, a boa recuperação que o setor vem registrando não apenas impulsiona o turismo, mas também gera empregos e estimula a economia, fortalecendo a visão do Brasil como um destino turístico de destaque”, disse.

Assim como o mês de julho, o relatório da ANAC também trouxe informações sobre os terminais de maior movimentação: Guarulhos (SP), Congonhas (SP) e o de Brasília (DF), que responderam por mais de 33% de todo o fluxo verificado no período. Logo após aparecem os terminais do Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro (RJ); Confins, em Belo Horizonte (MG), e Salvador (BA), que centralizaram pouco mais de 20% do montante de passageiros.

Já entre os voos de maior movimentação, a ponte aérea São Paulo-Rio de Janeiro segue líder em número de pessoas transportadas, seguida das ligações São Paulo-Brasília e Salvador-Guarulhos.

CONSUMIDOR TURISTA- Os passageiros que viajam de avião têm à disposição três edições da publicação “Consumidor Turista”, produzidos pelos ministérios do Turismo (MTur) e da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Com linguagem clara e objetiva, os guias informam os direitos e deveres dos consumidores na preparação de viagens e na contratação de serviços.

Entre as informações está a realização do check-in, presencial ou via internet, e a apresentação do cartão de embarque, on-line ou impresso, para a entrada no voo. Outra dica que o documento traz é a importância de se atentar à pontualidade. Mesmo que o viajante chegue e encontre a aeronave ainda estacionada, se o embarque já tiver sido encerrado, ele perderá o voo.

Por Victor Maciel

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo