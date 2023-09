Parque Aventura Jurássica é inaugurado em Santa Catarina

Turistas brasileiros e estrangeiros que visitarem Balneário Camboriú (SC) vão poder aproveitar um novo atrativo: o parque Aventura Jurássica. Inaugurado nesta quinta-feira (21.09) na presença da ministra do Turismo substituta, Ana Carla Lopes, o espaço ostenta o título de maior parque dos dinossauros do Brasil e será aberto ao público neste sábado (23.09).

O novo empreendimento integra a lista de 63 novos parques e atrativos turísticos que serão inaugurados no país até 2027 e o que contarão com investimentos da ordem de R$ 9,7 bilhões. De acordo com o Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas (Sindepat), o segmento é responsável por cerca de 130 mil trabalhadores de forma direta e indireta.

Com cerca de 30 mil m² de área exclusiva, em um terreno de 100 mil m², o Aventura Jurássica reúne 80 espécies e mais de 100 animais e contou com investimento superior a R$60 milhões.

“É uma honra representar o ministro Celso Sabino na inauguração deste novo atrativo que amplia a oferta turística do estado de Santa Catarina e do Brasil. A decisão de construir o Aventura Jurássica, maior parque de dinossauros do país, confirma o momento positivo do nosso setor e as perspectivas de que iremos viver, nos próximos anos, um crescimento constante”, afirmou a ministra do Turismo substituta, Ana Carla Lopes.

O diretor executivo do Grupo Oceanic, Cristiano Filho (Kiko), falou sobre o momento que vive o turismo. “Quero agradecer ao Ministério do Turismo que está com uma visão muito boa, diferenciada para esse novo ciclo do setor no Brasil, que é um país com potencial enorme e que está só começando”, assegurou.

