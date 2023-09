Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência: MTur oferta cursos para aprimorar acessibilidade e inclusão no Turismo

Em alusão ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, o Ministério do Turismo, em parceria com a Universidade Federal do Maranhão (UFMA), está com inscrições abertas para quatro cursos na área de “Turismo Acessível”. A iniciativa tem o objetivo de promover uma experiência turística igualitária, onde todas as pessoas tenham a oportunidade de explorar e desfrutar dos atrativos do país. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estimam que 17 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência no país.

Para o ministro do Turismo, Celso Sabino, o setor de viagens no país está precisando, cada vez mais, de profissionais preparados para aprimorar a experiência dos turistas nacionais e internacionais que necessitam de acessibilidade. “Garantir que todos os viajantes tenham a oportunidade de explorar e desfrutar nossas maravilhas naturais e culturais é não apenas um compromisso com a inclusão, mas também uma maneira de impulsionar a indústria de viagens e fortalecer a imagem do Brasil como um destino acolhedor para todos”, disse.

Saiba mais sobre os cursos:

Turismo, Inclusão e Acessibilidade da Pessoa Com Deficiência e/ou com mobilidade reduzida, se inscreva AQUI



Este curso tem o objetivo de discutir políticas públicas de inclusão e acessibilidade, com base na diversidade. Além disso, a proposta abordará conceitos, terminologias, atendimento a pessoas com deficiência e idosas, leis nacionais e internacionais, padrões de acessibilidade, programas de apoio ao Turismo Acessível, estudos sobre a demanda de turistas com deficiência, pioneirismo na indústria turística e relatos de experiências de indivíduos envolvidos na promoção da inclusão no turismo.

Orientação e Mobilidade de Pessoas Cegas em Ambientes Urbanos, se inscreva AQUI

Nesta capacitação, os interessados aprenderão o atendimento ao turista com deficiência visual, destacando os conceitos e as aplicações do desenho universal, mobilidade urbana, braile e outros recursos que facilitem a orientação e o acesso deste público às atividades turísticas. Outro ponto a ser abordado será o papel da inclusão e da acessibilidade como elementos fundamentais na construção e implementação de boas práticas no fazer turístico.

Audiodescrição e Turismo Acessível, se inscreva AQUI .

Este curso ensina como atender adequadamente turistas com deficiência visual, com foco na audiodescrição como uma ferramenta importante para incluí-los na sociedade. Os interessados aprenderão a usar comunicação e ferramentas de acessibilidade para criar práticas de turismo excelentes. Também vão estudar as diretrizes do Ministério do Turismo e entender por que é importante pensar no turismo inclusivo como uma oportunidade de mercado. Além disso, verá como uma comunicação eficaz é fundamental para o sucesso desse tipo de turismo.

O Profissional de Turismo e a Pessoa com Deficiência e/ou Mobilidade Reduzida, se inscreva AQUI .

Esta especialização ensina como atender bem os turistas com deficiência ou mobilidade reduzida, destacando a importância da acessibilidade. Vamos aprender como tornar o turismo mais acessível, envolvendo gestores, empresas e atrações turísticas para proporcionar um atendimento melhor. Isso abre caminho para melhorias e perspectivas de um serviço mais digno para todos.

QUALIFICA TURISMO- Os cursos fazem parte de uma plataforma inédita de qualificação: a Qualifica Turismo. A ferramenta, desenvolvida em parceira com a Universidade Federal do Maranhão (UFMA), ofertará cursos online gratuitos de capacitação e conteúdos informativos para os profissionais que atuam na linha de frente do setor em todo o país. Os conteúdos ofertados na plataforma vão abordar inclusão e acessibilidade a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Ao finalizar os estudos, os alunos receberão certificado de conclusão.

Por Victor Maciel

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo