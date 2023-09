Em Congresso Brasileiro de Trilhas, MTur apresenta avanços da RedeTrilhas e discute políticas para o segmento

Abertura contou com a participação do Ministério do Turismo e outras entidades. Crédito: Hebert Canela

Desde ontem (20.09), o Ministério do Turismo marcará presença no 2º Congresso Brasileiro de Trilhas, no Rio de Janeiro. O encontro, que reúne especialistas e profissionais do segmento, debaterá, entre outros assuntos, a consolidação de políticas públicas para as trilhas de longo curso no país. No âmbito do MTur, serão apresentados os avanços da RedeTrilhas, além de debates em torno dos desafios da implementação de políticas públicas no território nacional e estadual, além de disseminar informações sobre como transformar as trilhas em produtos turísticos competitivos.

Para o ministro do Turismo, Celso Sabino, o congresso será uma excelente oportunidade de debater propostas e iniciativas para desenvolver o segmento no Brasil. “Este encontro representa uma oportunidade excepcional para discutir ações que impulsionem este setor. Estamos ansiosos para colaborar com especialistas e entusiastas, unindo esforços para fortalecer o turismo de natureza e consolidar nosso país como um destino de trilhas de renome internacional", afirmou Sabino.

A RedeTrilhas busca ampliar e diversificar a oferta turística brasileira, de modo a estimular o turismo em áreas naturais, gerar oportunidades de emprego e renda para as comunidades nas quais os percursos se inserem e promover as trilhas de longo curso como instrumento de conservação da biodiversidade. A iniciativa também favorece a atenuação dos efeitos de mudanças climáticas, uma vez que as trilhas promovem um turismo de baixa emissão de gases de efeito estufa, com o aumento das possibilidades de migração de fauna e a promoção de educação ambiental.

Esta política pública, que conta com um forte engajamento de voluntários da sociedade civil, resgata rotas históricas e conecta pontos de interesse do patrimônio cultural e natural brasileiro, em uma jornada de milhares de quilômetros de trilhas de longo curso implementadas em todo o território nacional. Atualmente, o governo federal reconhece 7 trilhas, ou 2.295 quilômetros, por meio da ação. Outras 14 trilhas estão em processo de reconhecimento.

Representando o Ministério do Turismo, a coordenadora de Desenvolvimento e Apoio à Comercialização de Produtos e Experiências, Fabiana Oliveira, destacou a importância de se discutir ações com os poderes público e privado, além da sociedade civil. “Essa integração é essencial para avançarmos na promoção do turismo e no desenvolvimento de experiências incríveis para todos os brasileiros e visitantes, principalmente nos nossos atrativos naturais, que são diversos”, disse.

O EVENTO- Até o próximo domingo, o evento reunirá um amplo número de participantes, incluindo gestores de áreas naturais protegidas, pesquisadores, estudantes, voluntários, profissionais da conservação e do turismo, brigadistas, empresas do setor outdoor, montanhistas, ciclistas, caiaqueiros, peregrinos e todos aqueles que utilizam e se envolvem com trilhas e caminhos no Brasil.

Ao todo, duas mil pessoas acompanharão a apresentação de casos de sucesso. Serão dados destaques aos elementos essenciais para a criação e aprimoramento de Trilhas de Longo Curso em nosso país, abordando áreas como governança, padronização de sinalização, gestão de trilhas, capacitação, empreendedorismo, voluntariado, ecoturismo, turismo comunitário, lazer e conexão com a natureza.

Por Victor Maciel

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo