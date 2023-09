Sabores do Brasil: culinária brasileira é um dos principais impulsionadores do turismo

Com suas influências regionais e ingredientes exóticos, a gastronomia brasileira tem se destacado cada vez mais como impulsionadora do turismo. A riqueza cultural e a diversidade de sabores presentes na culinária atraem turistas do mundo inteiro para se deliciar com os pratos típicos do Brasil. As cidades de Belém, Belo Horizonte, Florianópolis e Parati mostram a sua singularidade integrando a Rede Brasileira de Cidades Criativas da Unesco, na categoria Gastronomia.

Que tal viajar pelas delícias do nosso país e descobrir um pouco mais sobre esses destinos recheados de ingredientes imperdíveis?

BELÉM– Um verdadeiro tesouro gastronômico, é assim que Belém (PA) é conhecida. Localizada no Norte do país, as raízes amazônicas encantam os turistas com seus sabores, presentes em pratos como: Tacacá - uma sopa quente à base de tucupi; maniçoba, vatapá, jambu; açaí e uma variedade de peixes e frutos da região.

A gastronomia da cidade paraense carrega as raízes indígenas e a influência dos africanos e portugueses, combinados a riqueza dos ingredientes naturais provenientes da fauna e flora amazônicas.

Desde 2015, a cidade conquistou o selo de Cidade Criativa da Gastronomia concedido pela Unesco, se destacando como uma referência culinária gastronômica mundial e promovendo o desenvolvimento de maneira sustentável.

BELO HORIZONTE– A mesa do mineiro é famosa pela sua abundância. É difícil escolher entre feijão tropeiro, pamonha, queijo minas, pão de queijo, broa de fubá, doce de leite, tutu, angu de milho e muitos outros pratos que possuem um sabor único que encanta o paladar de quem visita BH.

Os pratos fazem parte da identidade da capital mineira, sendo impossível ir à cidade jardim e não experimentar um queijo minas com goiabada e as inúmeras combinações existentes. De acordo com Observatório do Turismo de Belo Horizonte 2023, o feijão tropeiro é o prato que mais se destaca entre os visitantes e moradores, com preferência entre 46,2% do público.

Presente também com o título de Cidade Criativa da Unesco pela Gastronomia, os sabores de BH carregam elementos da cultura indígena, africana e portuguesa.

FLORIANÓPOLIS– No Sul, a ilha da magia também promove sabores fantásticos. O encanto vai para os pratos a base de frutos do mar frescos como a Moqueca de Camarão e a Tainha Assada, que são uma verdadeira iguaria. A fusão de sabores e a preservação dos ingredientes locais são marcas registradas da gastronomia florianopolitana.

Um dos pratos mais emblemáticos de Florianópolis (SC), a Moqueca de Camarão combina camarões frescos, peixe, cebola, pimentões e tomate em um caldo de leite de coco e azeite de dendê. É uma explosão de sabores que representa a herança açoriana e indígena da ilha.

Integrando a Rede de Cidades Criativas desde 2014, a cidade é a maior produtora de ostras do Brasil. Famosa por entregar ostras frescas e saborosas, que são cultivadas nas águas limpas ao redor da ilha. Elas podem ser apreciadas cruas, com um toque de limão, ou preparadas de diversas maneiras, como gratinadas ou em ceviche.

PARATY– Com raízes na cultura caiçara, Paraty (RJ) oferece uma gastronomia autêntica, com influência histórica da época colonial. Suas ruas de paralelepípedos e casarões coloniais criam um cenário encantador para explorar a culinária local. A culinária da região apresenta pratos como o peixe à cambucu, a bananinha de parati e a cachaça artesanal, que mostram o poder da autenticidade e sabores únicos encontrados nesta região.

O peixe à Cambucu, um dos favoritos da região, consiste, geralmente em robalo ou dourado, cozido com banana-da-terra, leite de coco, azeite de dendê e temperos regionais. É uma combinação harmoniosa de sabores tropicais que reflete a herança indígena e africana da região.

A cidade também é palco de diversos eventos gastronômicos ao longo do ano, como festivais de comida de rua e encontros de chefs renomados. Esses eventos celebram a rica tradição culinária da cidade e proporcionam aos visitantes a oportunidade de explorar novos sabores e pratos únicos, tudo isso unido a sustentabilidade, um dos eixos da Rede de Cidades Criativas, do qual a cidade faz parte desde 2017, na categoria gastronômica.

PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO– A gastronomia brasileira, com suas cores, sabores e aromas únicos, continua atraindo viajantes em busca de experiências autênticas, transformando o ato de comer em uma jornada de descobertas culturais. As quatro cidades reconhecidas pela Unesco são verdadeiros tesouros que revelam a riqueza da gastronomia brasileira.

Por meio do Programa Nacional de Turismo Gastronômico, o Ministério do Turismo busca valorizar as tradições culinárias de cada região, proporcionando aos turistas uma verdadeira imersão na cultura local por meio da culinária. Com festivais, roteiros gastronômicos e a promoção de produtos regionais, o programa fomenta a economia de cada região e consolida o Brasil como um destino gastronômico de destaque.

Por Vitória Moura

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo