MTur marca presença na 65ª edição do Conotel, em São Paulo (SP)

Uma cerimônia realizada nesta terça-feira (19.09) no Expo Center Norte, em São Paulo (SP), deu a largada à 65ª edição do Congresso Nacional de Hotéis (Conotel), um dos maiores eventos da hotelaria nacional. Organizado pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH Nacional), o encontro reúne as principais lideranças do setor, gestores públicos, parlamentares e profissionais de hospitalidade e turismo para dois dias de debates com vistas a melhorias no ambiente de negócios do segmento.

O Congresso integra a programação da Equipotel, também iniciada nesta terça-feira no Expo Center Norte. Celebrando 60 anos, a feira, realizada de 19 a 22 de setembro, apresenta as principais novidades em equipamentos para o mercado de hospitalidade.

Em um vídeo transmitido na abertura, o ministro do Turismo, Celso Sabino, manifestou otimismo quanto a avanços no ramo. “O governo federal e o Ministério do Turismo apoiam esse evento e desejam a todos que realizem aqui grandes negócios. Que o setor possa agora crescer ainda mais, ajudando o Brasil a desenvolver a sua economia e a gerar emprego e renda para a nossa população”, afirmou o ministro, que participa nesta semana, na China, do Fórum Global de Economia do Turismo (GTEF).

Com o tema “Fomentando ideias, concretizando boas ações”, o Conotel tem na agenda palestras sobre os novos cenários do turismo, perspectivas e impactos da economia brasileira no setor e marketing aplicado à hotelaria, entre outros. Representando o ministro Celso Sabino na cerimônia, o secretário nacional de Infraestrutura, Crédito e Investimentos do Ministério do Turismo, Carlos Henrique Sobral, destacou esforços para atrair investimentos privados ao segmento.

Sobral ressaltou que o MTur disponibiliza o Portal de Investimentos, plataforma digital com oportunidades de atuação privada na área e que procura aproximar empreendedores e o poder público. O secretário Carlos Henrique citou, ainda, a realização do “MTur Itinerante” iniciativa que leva todo o país orientações sobre programas da Pasta.

Sobral explicou que uma das ações expostas é Fundo Geral de Turismo (Fungetur), que proporciona financiamentos com condições diferenciadas a empreendimentos turísticos privados para obras, capital de giro e a aquisição de equipamentos. O secretário do MTur apontou a atratividade do Fundo e defendeu empenho pelo fortalecimento da hotelaria. “O Fungetur tem a melhor taxa de financiamento do setor turístico, em torno de 8% ao ano, 60 meses de carência e 240 meses de amortização. Vamos trabalhar juntos. A hotelaria forte é um turismo forte, e um turismo forte é um Brasil forte”, frisou.

A agenda do Conotel inclui também a apresentação da palestra “Ressignificando o Turismo Brasileiro”, a cargo do secretário nacional de Planejamento, Sustentabilidade e Competitividade do Ministério do Turismo, Milton Zuanazzi.

O presidente da ABIH Nacional, Manoel Linhares, enalteceu a importância do Conotel e elogiou a atuação do ministro Celso Sabino. “Trata-se de uma oportunidade de juntarmos capital institucional e político na maior feira do setor na América latina. Não tenho dúvida de que o ministro Celso Sabino, com sua trajetória de homem público, saberá colocar o turismo a serviço do desenvolvimento do Brasil”, comentou Linhares.

A cerimônia no Expo Center Norte também reuniu o secretário de Estado de Turismo de São Paulo, Roberto Lucena; o presidente da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, Romero Rodrigues; a senadora Soraya Tronicke; o secretário municipal de Turismo de São Paulo (SP), Rodolfo Marinho, e a coordenadora-geral de Atração de Investimentos do MTur, Cinthia Marques, entre outros.

INVESTIMENTOS- O Portal de Investimentos do MTur reúne atualmente 62 projetos em 19 estados, que somam aportes de R$ 26 bilhões e a geração de mais de 118 mil empregos diretos e indiretos (Acesse AQUI).

Disponível em português, inglês e espanhol, a ferramenta colaborativa divulga várias oportunidades de negócios, fomentando investimentos e parcerias público-privadas. Recentemente, um encontro em Santiago, no Chile, marcou a formalização de uma estratégia conjunta pela Rede Latino-Americana de Governos para a Atração de Investimentos em Turismo.

No evento, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru, Argentina e Uruguai definiram um plano de ação para o período 2024-2025, com iniciativas destinadas a ampliar a coordenação de esforços, identificar e divulgar oportunidades de negócios.

PANORAMA- Segundo um estudo da HotelInvest, empresa de assessoria para investimentos hoteleiros, o setor registrou um alta de 4,9% na sua ocupação ao longo do 1° semestre de 2023, na comparação com o mesmo período de 2022.

O levantamento, que analisou o desempenho de 204 hotéis e 35 mil unidades habitacionais em 10 capitais brasileiras, também apontou um aumento de 28,5% na diária média praticada no ramo.

Por André Martins

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo