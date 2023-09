Em cerimônia, Secretaria de Turismo destaca importância de Joinville no turismo catarinense e nacional

Eduardo Valente/SECOM

Evento no Expoville apresentou diversos planos e atividades para fomento ao turismo na cidade

A cidade de Joinville promoveu, na manhã desta terça-feira (19), no Expoville, um evento para apresentar novos planejamentos e resultados já alcançados relacionados ao setor de turismo. A cerimônia contou com a participação do Secretário de Turismo, Evandro Neiva, do Ministério do Turismo (MTur) e também de outras autoridades da área.

No evento, o prefeito Adriano Silva assinou o Plano Municipal do Turismo, instituindo Joinville como referência turística e cultural. O Plano também apresenta ações para o desenvolvimento da infraestrutura do setor de turismo do município.

Outro destaque foi a divulgação do novo vídeo turístico promocional. Além disso, também foi lançada uma plataforma virtual com informações turísticas da cidade, produzida pelo Joinville e Região Convention & Visitors Bureau (JRCVB).

O Secretário de Turismo ressaltou que Joinville está em constante atualização, se destacando entre as cidades mais importantes do turismo, não só catarinense, mas também do Brasil. “É um município que tem uma grande atuação neste ramo: já incorporou a lei municipal do turismo, participa de diversas feiras e apresentações, e está na lista do Ministério do Turismo no processo de cidades inteligentes”, afirmou.

Destinos Turísticos Inteligente

O MTur apresentou o programa Destinos Turísticos Inteligentes, pontuando a participação de Joinville, que é a única cidade catarinense presente no projeto. Desse modo, fortalece a posição de destino atrativo e inteligente que Joinville carrega.

Foto: Reprodução/Secom SC