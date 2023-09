Através das cortinas: Descubra o encanto dos teatros do país como atrativos turísticos

Em cada ato, os palcos iluminados dos teatros brasileiros contam uma história que se transforma em arte. Além de transmitirem ricas tradições culturais do país, estes espaços promovem incríveis espetáculos, além de uma arquitetura de tirar o fôlego que movimenta o turismo ao seu redor. No Dia Nacional do Teatro (19/09), conheça os principais monumentos brasileiros que fascinam os telespectadores por trás das cortinas e se transformam em verdadeiros atrativos turísticos.

Veja alguns dos principais teatros brasileiros abaixo:

AMAZONAS– Prepare-se para uma viagem no teatro considerado o “monumento mais bonito do Brasil”. De acordo com o ranking da TripAdvisor, o teatro bateu o recorde de mais vezes associado à palavra “bonito” nos comentários online do site de viagens. O símbolo arquitetônico da capital amazonense, transmite há 126 anos a cultura regional e a tradição brasileira em meio as paredes do estilo renascentista, com detalhes ecléticos.

O cartão postal de Manaus abriga um salão com o teto côncavo que revelam quatro telas pintadas em Paris pela tradicional Casa Carpezot. O prédio ainda abriga um lustre de bronze francês, que combina as máscaras nas colunas da plateia, em homenagem a compositores e dramaturgos como Aristophanes, Molière, Rossini, Mozart e Verdi. Não é à toa que o teatro é conhecido como “a glorificação das Bellas Artes da Amazônia”.

O espaço já foi palco de grandes nomes internacionais, como o tenor José Carreras, Roger Waters, as bandas Spice Girls e The White Stripes. Assim como os artistas brasileiros Heitor Villa-Lobos, Milton Nascimento, Ana Botafogo e Bibi Ferreira.

Em 1966, o prédio foi tombado como Patrimônio Histórico Nacional e é responsável por manter viva boa parte da história do ciclo da borracha. O salão de espetáculos pode receber até 701 pessoas e pode ser visitado durante toda a semana, em horários específicos. Clique AQUI para saber mais.

SÃO PAULO– Palco de um dos momentos mais marcantes do país, o Theatro Municipal de São Paulo presenteou o país com a Semana de Arte Moderna, de 1922. Foi naquela época que o teatro recebeu uma das maiores manifestações culturais, com grandes nomes da literatura, das artes plásticas e da música nacional, como: Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Anita Malfati e Villa Lobos.

Em mais de 111 anos de história, o teatro foi o primeiro a ser totalmente abastecido por energia elétrica e é considerado uma das maiores casas de opera do Brasil. No local, são realizadas aulas de música e dança e apresentações como: a Orquestra Sinfônica Municipal, Orquestra Experimental de Repertório, Balé da Cidade de São Paulo, Quarteto de Cordas da Cidade de São Paulo, Coral Lírico e o Coral Paulistano.

Em 2012, o prédio recebeu a instalação da Praça das Artes, que abriga os corpos artísticos, as escolas municipais de música e dança e as múltiplas atividades do complexo. Com uma bagagem histórica de momentos artísticos provenientes da Europa, a estrutura pode receber até 900 pessoas e está disponível para visitação todos os dias em horários específicos. Clique AQUI para saber mais.

RIO DE JANEIRO– Inaugurado em 1909, o Theatro Municipal do Rio de Janeiro é uma obra-prima da arquitetura neoclássica e art nouveau (estilo artístico modernista). O visitante já é surpreendido ao entrar no prédio, se deparando com adornos com estátuas e detalhes ornamentais, inspirados pelo século XX.

Localizado no coração do Rio de Janeiro, o teatro é referência artística para o país, com a presença de artistas como: Maria Callas, Renata Tebaldi, Arturo Toscanini, Sarah Bernhardt, Bidu Sayão, Eliane Coelho, Heitor Villa-Lobos, Igor Stravinsky, Paul Hindemith, Ruth de Souza, Alexander Brailowsky entre outras.

Com 1.180 estacas de madeira de lei, o projeto é de autoria do engenheiro Francisco de Oliveira Passos e do arquiteto francês Albert Guilbert. No seu interior, obras de pintores e escultores expressivos da época, como Eliseu Visconti, Rodolfo Amoedo e os irmãos Bernardelli decoram o teatro. Deixando o prédio único, as escadarias são feitas de mármore e corrimões de ônix.

Atualmente, o espaço possui capacidade para mais de 2.300 pessoas e oferece apresentações de canto, música, dramaturgia, obra de arte de artistas importantes e, ainda, é considerado um museu artístico. As visitações podem ser feitas durante toda a semana em horários específicos. Clique AQUI para saber mais.

BELÉM– Homenageando o fim da Guerra do Paraguai, o Theatro da Paz, situado em Belém (PA), foi construído durante o auge do ciclo da borracha e está ligado diretamente à Praça da República. Inspirado no teatro italiano, o prédio abriga grandes obras de arte e elementos revestidos em ouro.

Com 130 anos de história, o prédio pode receber até 1.100 lugares e possui uma acústica perfeita. O local é pura riqueza, com lustres de cristal, piso em mosaico de madeiras nobres, afrescos nas paredes e teto, dezenas de obras de arte e elementos decorativos revestidos com folhas de ouro.

Além disso, carrega uma pintura no teto que representa a história do deus Apolo chegando na Amazônia. A entrada é composta por materiais decorativos importados da Europa e os seus corredores possuem estatuas em pedra francesa com o piso decorado em Parquet, utilizando as madeiras regionais como acapú e pau amarelo. O theatro está disponível para visitação durante toda a semana em horários específicos, clique AQUI para saber mais.

DIA NACIONAL DO TEATRO– Os teatros brasileiros proporcionam uma verdadeira viagem através do tempo e da criatividade, onde cada palco conta uma história única. Celebrado nesta terça-feira (19/09), o Dia Nacional do Teatro relembra a importância de promover a cultura dos teatros e a importância da conservação e preservação dos patrimônios culturais do país.

Atualmente, por meio das tecnologias, alguns teatros possuem a visita virtual, uma forma de conhecer esses prédios históricos sem sair de casa. Mas, se realizou uma viagem e registrou a sua viagem em um teatro, marque o Ministério do Turismo nas redes sociais pela #MTur e tenha a sua lembrança registrada no nosso feed. Espalhe cultura por aí!

Por Vitória Moura

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo