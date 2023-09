MTur investe mais de R$ 4,7 milhões para a construção de novas praças e reforma da rodoviária intermunicipal de Santa Quitéria (MA)

Crédito: Prefeitura de Santa Quite?ria do Maranhão no Instagram

A cidade de Santa Quitéria, no Maranhão, ganhará um importante reforço para impulsionar o turismo no município. Trata-se de um repasse de R$ 4.785.919, do Ministério do Turismo, para a construção de praças e reforma da rodoviária intermunicipal, com o intuito de atrair mais visitantes e moradores dos municípios vizinhos, movimentando a economia e desenvolvendo a geração de renda para a população.

Com uma população estimada de 29.172, a construção das novas praças proporcionará momentos de interação e lazer aos turistas e a população. As obras incluem serviços de pavimentação, calçamento, paisagismo, bancos, lixeiras, equipamentos urbanos, iluminação e arborização.

Além disso, a rodoviária intermunicipal passará por reforma, que irá garantir uma melhor qualidade do fluxo turístico e um aumento do trânsito de turistas. O resultado da obra beneficiará todos os turistas que visitam a cidade. Contribuindo com uma infraestrutura e garantindo um local adequado para a visitação do município.

SANTA QUITÉRIA– A região possui um clima tropical com a presença da mata dos cocais, que é uma transição entre a Amazônia e a Caatinga. Os turistas que visitam a cidade podem explorar as belezas naturais da região, como rios, cachoeiras e áreas de preservação ambiental, aproveitando para conhecer a cultura local e desfrutar a culinária.

Por Vitória Moura

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo