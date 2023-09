Çairé: imersão na cultura Borari atrai, para Alter do Chão (PA), mais de 30 mil turistas

Com a presença do ministro Celso Sabino, gestores públicos e empreendedores receberam orientações sobre iniciativas como o Fungetur, que proporcion...

Turismo Há 2 dias Em Turismo “MTur Itinerante” expõe oportunidades de apoio para reforçar o turismo em Santarém (PA) Com a presença do ministro Celso Sabino, gestores públicos e empreendedores receberam orientações sobre iniciativas como o Fungetur, que proporcion...

Turismo Há 2 dias Em Turismo Confiabilidade dos serviços turísticos: Cadastur possui mais de 17 mil estabelecimentos com redes sociais cadastrados Ao todo, o sistema do MTur reúne mais de 10,5 mil agências e 7,4 mil meios de hospedagem que possuem perfis nas plataformas digitais, auxiliando na...

Evento nesta sexta-feira (15.09) contará com a exposição de ações do Ministério do Turismo, como a oferta de financiamentos por meio do Fungetur e ...

Turismo Há 2 dias Em Turismo Ministro Celso Sabino promove “MTur Itinerante” em Santarém (PA) Evento nesta sexta-feira (15.09) contará com a exposição de ações do Ministério do Turismo, como a oferta de financiamentos por meio do Fungetur e ...