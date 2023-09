“MTur Itinerante” expõe oportunidades de apoio para reforçar o turismo em Santarém (PA)

A cidade de Santarém (PA), cenário de atrativos como as praias fluviais de Alter do Chão, foi palco nesta sexta-feira (15.09) de mais um “MTur Itinerante”, que leva a todo o país orientações sobre ações e programas do Ministério do Turismo.

Na ocasião, o ministro do Turismo, Celso Sabino, e técnicos do órgão apresentaram oportunidades de apoio do governo federal para o desenvolvimento do setor, como o Fundo Geral de Turismo (Fungetur).

Operada a partir de recursos do MTur, a linha de crédito proporciona financiamentos com condições diferenciadas a empreendimentos turísticos privados, envolvendo obras, capital de giro e a aquisição de equipamentos.

O ministro Celso Sabino destacou o potencial turístico da região e incentivou a procura pelo Fungetur. “A taxa de juros é de no máximo 8% ao ano, com prazos de carência muito dilatados, há situações em que praticamente chega a até cinco anos o prazo para que o empreendedor comece a pagar. O Fungetur serve para ajudar o empresário que quer aumentar o número de quartos, reformar sua cozinha, ampliar a capacidade do seu restaurante”, argumentou.

O titular do MTur também previu avanços na contribuição do turismo ao desenvolvimento econômico. “O potencial de crescimento do setor no nosso país é entendido por todos como uma forte fonte de crescimento. O incremento que a gente vai proporcionar no turismo vai ajudar muito o Brasil a ter indicadores de crescimento econômico mais próximos dos países em desenvolvimento”, avaliou, citando esforços para atrair investimentos internacionais ao setor.

Além do trade local, participaram do evento o secretário de Turismo de Santarém, Laércio Cardoso, representando o prefeito do município, Nélio Aguiar; e o deputado federal Odair Cunha, entre outros.

Durante o encontro, ainda foram expostos serviços importantes para a regularização do setor, como o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), que oferece vantagens para os empresários do ramo e proporciona aos turistas mais segurança na hora de contratar serviços e produtos turísticos.

O secretário Alaércio Cardoso celebrou a presença do ministro Celso Sabino na cidade. “É uma satisfação pode receber um ministro como o senhor, que conhece não só o Pará, mas o Brasil todo. Santarém recebe 25% dos turistas que vêm para o Pará. Isso é motivo de orgulho, mas também de muito trabalho para que a gente possa estar aqui com o senhor desenvolvendo o turismo no estado”, comentou Cardoso.

ORIENTAÇÕES- O Fungetur é disponibilizado atualmente por 24 instituições financeiras credenciadas em todo o país, devendo o interessado estar devidamente inscrito no Cadastur.

A relação de beneficiários do Fundo abrange meios de hospedagem, agências de viagens, transportadoras turísticas, organizadores de eventos, parques temáticos, acampamentos turísticos, restaurantes, bares e similares.

Já o Cadastur incentiva a formalização de empreendimentos turísticos e oferece vantagens como aumento da visibilidade, oportunidades de qualificação e suporte em eventos.

O registro no sistema é gratuito e obrigatório para as mesmas sete categorias de atividades turísticas contempladas pelo Fungetur. (Inscreva-se AQUI )

Por Paula Rosa

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo