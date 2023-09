Confiabilidade dos serviços turísticos: Cadastur possui mais de 17 mil estabelecimentos com redes sociais cadastrados

Ao criar um roteiro de viagem, a maioria dos turistas busca experiências, destinos e estabelecimentos por meio de redes sociais. Apesar de várias empresas estarem presentes nas plataformas digitais, ainda existem muitas informações duvidosas, que contribuem para a ocorrência de golpes.

A fim de auxiliar o consumidor a evitar problemas, o Ministério do Turismo disponibiliza, por meio do Cadastur (Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos), um registro completo de todos os empreendimentos turísticos devidamente cadastrados.

Atualmente, o sistema reúne 10.583 agências e 7.408 meios de hospedagem com redes sociais cadastradas. O registro dos perfis digitais no Cadastur é de extrema importância para complementar as informações disponíveis no site do MTur e auxiliar na realização de pesquisas por turistas.

Neste Dia do Cliente (15/09), descubra por que é crucial escolher empresas de turismo que estejam registradas e ativas no Cadastur. Proteja-se e garanta que suas viagens sejam memoráveis pelas experiências autênticas, e não por imprevistos. Para consultar as redes sociais de um empreendimento, o turista pode acessar o site cadastur.turismo.gov.br e clicar em ‘Sou Turista”.

DICAS- É cada vez mais comum a prática de golpes por meio de perfis “fakes” nas redes sociais, motivo pelo qual o consumidor deve sempre conferir se o perfil digital que ele encontrou consta do Cadastur.

Avalie se a rede social do serviço possui as mesmas características de outros similares, como comentários, citações, colabs, e leve em conta a quantidade de seguidores. Pesquise sobre a empresa em todas as plataformas digitais existentes, buscando mais informações. E desconfie de perfis que possuam imagens genéricas ou que tenham ofertas duvidosas, oferecendo promoções fora do comum.

Verifique também o CNPJ da empresa antes de contratar, conferindo informações a exemplo de pendências comerciais e anotações negativas; ações judiciais; participação em falências; protestos; cheques sem fundos; dados cadastrais e a situação junto à Receita Federal.

AGÊNCIAS DE TURISMO E MEIOS DE HOSPEDAGEM- Para ter a rede social do seu empreendimento registrada no Cadastur, basta fazer o login na plataforma Gov.br, clicar no ícone da atividade e em “Alterar/Resolver Pendência”. (Clique AQUI para saber mais sobre o login no Gov.br e como fazer o seu cadastro).

DIA DO CLIENTE- Criada em 2003, no Rio Grande do Sul, a data celebra o relacionamento entre consumidores e empresas e relembra a importância do permanente combate a fraudes e golpes.

Por Vitória Moura

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo