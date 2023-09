O ministro do Turismo, Celso Sabino, cumprirá agenda em Santarém (PA) nesta sexta-feira (15.09) e no sábado (16.09). Na sexta, ele vai promover o “MTur Itinerante”, iniciativa do Ministério do Turismo que leva a todo o país orientações sobre ações da Pasta.



Entre elas, o Fungetur (Fundo Geral de Turismo), que proporciona financiamentos com condições diferenciadas a empreendimentos turísticos privados. O Fungetur é operado a partir de verbas do MTur e possibilita a realização de obras, capital de giro e a aquisição de equipamentos.



O “MTur Itinerante” também inclui a exposição de serviços como o registro no Cadastur (Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos), que trabalha o ordenamento e a formalização de atividades do setor, garantindo benefícios como visibilidade e a participação em projetos de qualificação profissional.



O ministro Celso Sabino atenderá a imprensa antes do início do evento, que será realizado em Alter do Chão. A agenda do titular do Ministério do Turismo envolve, ainda, a participação nas festividades do Çairé 2023 de Santarém e, no sábado, a realização de visitas técnicas a atrativos turísticos da região.



SERVIÇO:

Ministro Celso Sabino promove “MTur Itinerante” em Santarém (PA)

Data: 15/09/2023

Horário: 16h30

Endereço: Hotel Mirante da Ilha - Rua Lauro Sodré, 369 - Alter do Chão, Santarém (PA)

Assessora do MTur em viagem: Paula Rosa - (61) 98108-0103

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo