Atividade turística em julho é 7,8% maior que no mesmo mês do ano passado

Divulgada nesta quinta-feira (14/09), a Pesquisa Mensal de Serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) referente ao mês de julho mostra a retomada do potencial turístico no Brasil. O indicador, que mede a atividade turística nacional, já registra um resultado 7,8% acima do mesmo período de 2022, primeiro ano pós-pandemia. O setor de serviços, onde o turismo está inserido, também está maior, operando em 12,8% acima do mesmo mês do ano passado.

Segundo o levantamento, o movimento positivo foi impulsionado pelo aumento na receita de empresas que atuam nos ramos de transporte aéreo de passageiros, locação de automóveis, restaurantes, serviços de bufê, transporte rodoviário coletivo de passageiros, além de hotéis e agências de viagens.

"O turismo tem potencialidade para contribuir ainda mais com a economia do país, gerando riquezas, renda e muitos empregos. Além disso, somos uma atividade sustentável, uma indústria verde, ainda mais no Brasil, que é recheado de atrativos naturais. É nisso que estamos trabalhando, promovendo investimentos para desenvolver o setor", enfatizou o ministro do Turismo, Celso Sabino.

Na visão regional, os estados que mais se destacam são: São Paulo com alta de 9,4%; Rio de Janeiro, com 14,0%, Minas Gerais, onde teve aumento de 16,1% e Bahia registrando 21,5% superior ao registrado no ano passado.

Comparando com junho deste ano, o índice apresentou aumento de 0,7%, liderado por São Paulo, com alta de 4,2%, seguido por Bahia (4,4%), Rio de Janeiro (1,4%) e Rio Grande do Sul (1,9%). As maiores pressões para baixo vieram de Distrito Federal (-3,7%) e Espírito Santo (4,4%). Na comparação com o período de pré-pandemia, em fevereiro de 2020, o índice também demonstra alta de 6,2%.

PMS– A Pesquisa Mensal de Serviços é feita a partir de cálculos ligados a atividades ao setor do turismo, como hotéis, transporte (aéreo e rodoviário), agências de viagens, restaurantes e outros. O levantamento reúne 22 dos 166 serviços acompanhados pelo IBGE.

Por Vitória Moura

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo