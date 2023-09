Dia do Frevo: ritmo que encanta é patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade

Passistas em frente ao Mosteiro de São Bento, no compasso do frevo. Crédito: Prefeitura de Olinda

Movimentos com o guarda-chuvas coloridos e muito ritmo! Esse é o frevo, uma dança que expressa liberdade, história, cultura e muita diversão. A manifestação popular folclórica foi reconhecida em 2012 como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

No Dia Nacional do Frevo, celebrado nesta quarta-feira (14/09), a Agência de Notícias do Turismo, lembra um pouco da história da dança tradicional de Pernambuco que já ganhou o mundo, encantando turistas e promovendo essa rica expressão cultural histórica brasileira.

Derivado de “fervura, agitação e rebuliço”, o frevo mistura elementos da marcha, maxixe e movimentação da capoeira. Com a origem pernambucana, ainda no século XIX, nasceu de uma disputa envolvendo bandas militares e negros recém-alforriados que se misturam em meio a movimentos da capoeira. Atualmente, o estilo é composto pela mescla com gêneros diversos, sob o domínio de três modalidades: frevo de rua, frevo de bloco e frevo-canção.

Situado em Recife (PE), o Paço do Frevo é o principal Centro de Referências em Salvaguarda do Frevo, que promove a cultura da dança, pesquisas sobre o tema, lazer e formação nas áreas da dança e música. O museu é responsável por proteger, divulgar e propagar a prática do frevo para as futuras gerações e ser um espaço de celebração da cultura carnavalesca durante o ano todo. Instalado desde 2014, o local promove exposições históricas, atividades, pesquisas e eventos para a divulgação e proteção do patrimônio. Recentemente o prédio passou por reformas que contaram com com recursos do Ministério do Turismo na ordem de R$ 413 mil.

Localizado na Praça do Arsenal da Marinha, o museu pode ser visitado de terça a sexta, das 10h às 17h e de sábado e domingo, das 11h às 18h, com ingressos a preços acessíveis. Quem visita o lugar pode aproveitar para estudar a cultura, criar, experimentar e vivenciar o rico universo de histórias, personalidades, memórias e linguagens artísticas.

GALO DA MADRUGADA– Tendo o frevo como carro-chefe, o Bloco do Galo da Madrugada – manifestação cultural que envolve o frevo, invade o centro da cidade todos os anos durante o carnaval e arrasta milhões de foliões do ritmo do frevo. O bloco recebeu em 1995, o título de maior bloco carnavalesco do mundo pela Guinness Book.

Por Vitória Moura

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo