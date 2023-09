Novo Painel de Dados do Turismo traz informações sobre visitas de estrangeiros ao Brasil

Ministério do Turismo, Embratur e Polícia Federal lançaram, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (14.09), a plataforma online “Painel de Dados do Turismo”, com informações gratuitas e atualizadas sobre a entrada de turistas estrangeiros ao Brasil. São três possibilidades de pesquisa: Painel da Malha Aérea Internacional; Painel de Chegadas e Painel de Receitas, com informações que oferecem um panorama geral sobre o turismo internacional no país por meio de dashboards, o que facilita as consultas e análises.

Segundo o Painel, de janeiro a agosto de 2023, o Brasil recebeu mais de 4 milhões de visitantes internacionais, número já é mais que o dobro (111%) do registrado em todo o ano de 2022. Apenas em agosto, foram 365.648 turistas. Até o final de 2023, a estimativa do painel e que o país registre 6,7 milhões de estrangeiros turistando no país, o que daria um aumento de 33% em relação ao ano passado.

Sobre as receitas geradas por esses turistas, o painel de Receita Cambial Turística aponta que, até o momento, são US$ 3,7 milhões, enquanto que em 2022 foi registrado US$ 4,9 milhões. A previsão é que o Brasil deve encerrar o ano com crescimento de 8,58% em relação ao último ano. Já, o Painel de Chegadas, por exemplo, indica que no Brasil existe uma grande rotatividade de turistas vindos de países mais próximos, em destaque para a Argentina e os Estados Unidos.

Clique AQUI e acesse o painel.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, destacou que o Portal também contribuirá na construção de políticas públicas para o setor. "Este portal e seus dados servem para nortear as políticas públicas do Turismo. Agradeço ao Freixo e à Embratur por estar liderando essa retomada da imagem internacional do Brasil, que auxiliará as entidades governamentais de cada região a construir uma imagem melhor e desenvolver políticas publicas mais eficientes", afirmou o ministro.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, ressaltou a importância do país ter esses dados em um ambiente totalmente disponível. “Pensar e projetar o trabalho de big data, de inteligência de dados é muito importante na nossa relação com setor público e privado. E quando qualificamos os dados e a informação, auxiliamos os secretários de Turismo, de Cultura, prefeituras, governos e todo o trade do universo do Turismo. É um portal que ficará 24 horas por dia”, afirmou Freixo.

PAINEL DE DADOS DO TURISMO- O objetivo da plataforma é dar maior visibilidade ao turismo internacional e promover a atração de turistas estrangeiros ao Brasil. O site torna possível criar perfis de consumo (personas) relacionados aos principais destinos brasileiros e também de concorrentes internacionais.

As informações dos painés foram captadas pelas equipes da Polícia Federal, Banco Central e Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e leva em conta dados por pessoas que se alto declaram turistas, abordando o fluxo de turistas estrangeiros, o número de voos e o número de assentos em formato de gráficos, com números e bases abertas, em uma comparação ano a ano.

Durante a coletiva, a gerente de Pesquisas e Inteligência de Dados na Embratur, Mariana Aldrigui, explicou aos jornalistas a forma de acesso da Plataforma e que tipo de informação estará disponível. "A partir de agora, os dados são atualizados frequentemente e disponibilizados constantemente", finalizou.

Por Vitória Moura

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo