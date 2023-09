Saiba quais cuidados tomar com as altas temperaturas nos destinos turísticos do país

País tipicamente tropical, o Brasil vem enfrentando uma grande onda de calor nas últimas semanas. Com temperaturas que chegaram a até 40º C e baixa umidade do ar. O clima é atrativo para as viagens, mas, em alguns destinos, é preciso tomar certos cuidados na hora de explorar as belezas naturais, históricas e culturais do nosso “Brasilzão”. Para garantir que sua visita seja agradável e segura, a Agência de Notícias do Turismo reuniu algumas dicas e cuidados essenciais para enfrentar o clima quente e seco.

Para começar, a hidratação é fundamental. As baixas temperaturas podem causar uma perda significativa de líquidos através do suor, por isso a dica é reabastecer constantemente o corpo com água. Não espere até sentir sede, pois ela é muitas vezes um sinal de que você já está desidratado.

Opte por água, sucos naturais ou bebidas esportivas, que podem ajudar a repor eletrólitos perdidos através do suor. Além disso, tenha em mãos uma garrafa de água reutilizável, é a maneira mais eficaz de garantir a hidratação sempre que precisar.

Além da hidratação, a alimentação requer atenção especial. Comer de forma equilibrada é fundamental para garantir energia e bem-estar durante a viagem. Escolha refeições leves, como saladas, fruta, como abacaxi, manga, maracujá e açaí, que são refrescantes e nutritivas. Evite alimentos pesados e gordurosos, que tornem a digestão mais difícil.

Se estiver próximo à costa brasileira, aproveite a oportunidade para saborear peixes e frutos do mar frescos, que são uma fonte rica em proteínas magras e ômega-3, e certifique-se de que os alimentos que você consome estejam preparados e armazenados de maneira adequada

Também não podemos esquecer da proteção solar! A exposição prolongada ao sol sem proteção pode resultar em queimaduras, envelhecimento precoce e, em casos mais graves, aumentar o risco de câncer de pele. Por isso, escolha um protetor solar que ofereça proteção contra os raios UVA e UVB. Certifique-se de que o Fator de Proteção Solar seja de, no mínimo, 30, para garantir eficácia. Reaplique-o a cada duas horas, ou com mais frequência, se você estiver nadando ou suando.

Além do protetor solar, vista roupas leves e de cores claras que cubram o máximo possível do corpo. Um chapéu de abas largas e óculos de sol com proteção UV também são super recomendados para proteger o rosto e os olhos. Após um dia sob o sol, aplique um hidratante pós-sol para ajudar a aliviar a pele e prevenir a descamação.

Consulte a previsão do tempo. Está é uma prática útil aos turistas que desejam explorar o Brasil durante as altas temperaturas. O clima pode variar significativamente de uma região para outra, e estar preparado para as condições climáticas é essencial para garantir uma viagem tranquila e agradável. Esteja atento aos alertas meteorológicos emitidos pela Defesa Civil. Se houver algum aviso de condições climáticas adversas, como tempestades severas ou ondas de calor extremas, siga as orientações das autoridades e tome medidas adequadas para garantir sua segurança.

INFORMAÇÃO- Estar bem-informado é crucial quando se viaja. Isso não apenas aumenta a segurança, mas também ajuda a tornar sua experiência mais agradável.

O Brasil possui sistema de alerta de emergência informado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil, que permitem que turistas se inscrevam para receber alertas em caso de situações perigosas, como tempestades severas ou evacuações. Atualmente, os alertas podem ser recebidos por SMS, TV por assinatura, aplicativo Telegram e aplicativo WhatsApp.

SERVIÇO

SMS- Envie mensagem para o número 40199, com o CEP da área de interesse.

WhatsApp- Cadastre o número 61 2034-4611. Mande um “olá” para o robô de alertas e siga os passos da tela para cadastrar as áreas de interesse ou pesquisar os alertas já vigentes.

Telegram- Procure o contato “Defesa Civil Alertas”, dê um “olá” para o robô de alertas e siga os passos da tela para cadastrar as áreas de interesse ou pesquisar os alertas já vigentes.

TV por assinatura- Os avisos e alertas da Defesa Civil surgem automaticamente durante a programação das TVs por assinatura.

Por Victor Maciel

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo