Taiwanês publica livro infantil sobre importância do diálogo

image by gpointstudio on freepik

Gen Tze Wang, de 53 anos, nasceu em Taiwan, mas vive no Brasil desde os quatro anos de idade. No país, casou-se com uma mineira, com quem teve duas filhas, que inspiraram o livro “A onça que gostava de banana”, lançado pela Editora Telha em dezembro de 2022. A publicação, voltada ao público infantil, aborda temas como a importância do diálogo.

Com 24 páginas, o livro conta com ilustrações de Felipe Santos e narra a história de um macaco que foi pego por uma onça-pintada faminta. De acordo com o próprio autor, além do valor do diálogo, a obra busca explorar temáticas como esperança e amizade, além de demonstrar como experimentar pode ser importante.

“A história aborda o encontro entre um macaco e uma onça-pintada e mostra como a coragem e o diálogo do macaquinho, junto com a esperança e flexibilidade do felino, mudaram a vida de ambos naquele encontro”, afirma Wang.

Raquel, esposa de Wang, revela que a inspiração para o livro surgiu a partir de uma experiência do autor com as filhas, que têm três anos de idade: “Sempre lemos [Wang e eu] livros à noite para as meninas e, um dia, meu marido estava brincando com elas, com uma onça e um macaquinho. Assim, ele criou a história”.

Raquel conta que gostou do conto narrado pelo marido e resolveu publicá-lo em formato de livro como um presente para ele. “Acreditamos que as histórias não só ajudam a construir a imaginação, mas também desenvolvem os valores e sentido da vida”.

Além de escritor, Wang formou-se em Administração pela FGV-SP (Fundação Getúlio Vargas), desenvolveu sua carreira como trader e já atuou como intérprete, consultor e gestor de negócios em diversos países.

Nas palavras do escritor, a expectativa é de que o livro “contribua para aumentar o gosto das crianças pela leitura e influencie em seu desenvolvimento de maneira positiva, para que os pequenos possam aprender a solucionar os seus problemas dialogando”.

A propósito, somente 4 em cada 10 crianças do 2º ano do ensino fundamental estavam alfabetizadas no Brasil em 2021, segundo dados inéditos da pesquisa Alfabetiza Brasil, do MEC (Ministério da Educação), apresentados em maio pelo ministro da Educação, Camilo Santana, em um evento em Brasília (DF) que contou com a participação de Manuel Palacios, presidente do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

“Espero que, além de incentivar a leitura, a obra possa contribuir para o desenvolvimento emocional e cognitivo dos leitores, assim como para a descoberta de sentimentos e como lidar com eles”, diz Wang.

Para mais informações, basta acessar:

https://editoratelha.com.br/product/a-onca-que-gostava-de-banana/