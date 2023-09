Inscrições já estão abertas para o evento do Women’s Entrepreneurship Accelerator na UNGA78, com destaque ao marco de aniversário de quatro anos

Em linha com a 78ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, o Women’s Entrepreneurship Accelerator (WEA) está orgulhoso de anunciar um evento essencial que destaca a lacuna premente no financiamento para empresas lideradas por mulheres. Esta iniciativa é um esforço de cooperação com as agências da ONU participantes do WEA, Mary Kay Global, Yildiz Holding e a iniciativa Women Entrepreneurs Act (WE Act) dos países do Women20 (W20).

"Capital Inclusivo: Capacitando Mulheres Empreendedoras em Escala Mundial"

Sala de Conferências 2, Sede das Nações Unidas, Nova York

Quinta-feira, 21 de setembro de 2023. Horário: das 18h às 20h (horário do leste dos EUA)

O evento visa promover o diálogo entre as partes interessadas do ecossistema de empreendedorismo feminino. As discussões irão girar em torno dos desafios financeiros que as mulheres empresárias enfrentam, da importância do investimento inclusivo e da necessidade de as entidades institucionais e corporativas adotarem uma perspectiva inclusiva de gênero em seus processos de tomada de decisão.

"Por meio da criação do Women’s Entrepreneurship Accelerator, a Mary Kay ajudou a trilhar um novo caminho de intervenção para o setor privado", disse Deborah Gibbins, Diretora de Operações e Diretora Financeira da Mary Kay Inc. "O WEA é um veículo de parceria inovador onde as Nações Unidas, os setores público e privado, organizações da sociedade civil e especialistas em políticas trabalham em conjunto para transformar o mundo COM e PARA as mulheres empreendedoras."

A noite terá início com palavras de boas-vindas da liderança executiva do UN Women seguido por uma introdução de Fulya Fraser, Diretora de Crescimento na Pladis, parte da família de empresas Yildiz Holding.

Duas sessões em grupo irão aprofundar os temas em questão:

A palestra do evento estará a cargo de Shazi Visram, Fundadora e Diretora Executiva das marcas Happy Family.

As inscrições estarão abertas até domingo, 17 de setembro de 2023 às 23h59 (horário do leste dos EUA) para participação presencial na sede da ONU, em Nova York. Para quem não puder estar presente, o evento será transmitido ao vivo pelas Nações Unidas no site da Web TV.

Sobre o Women's Entrepreneurship Accelerator

O Women’s Entrepreneurship Accelerator (WEA) é uma parceria multilateral sobre o empreendedorismo feminino estabelecida durante a AGNU 74. Reúne seis agências da ONU, International Labour Organization (ILO), International Trade Centre (ITC), International Telecommunication Union (ITU), United Nations Development Programme (UNDP), United Nations Global Compact (UNGC), UN Women e Mary Kay Inc. para capacitar 5 milhões de mulheres empreendedoras até 2030.

A meta final da iniciativa é maximizar o impacto do desenvolvimento do empreendedorismo feminino em atingir as Metas de Desenvolvimento Sustentável (SDGs) ao criar um ecossistema propício às mulheres empreendedoras ao redor do mundo. O WEA exemplifica o poder transformacional de uma parceria múltipla de magnitude única para aproveitar o potencial do empreendedorismo feminino.

