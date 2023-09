MTur e Marinha lançam aplicativo de Segurança da Navegação para impulsionar turismo náutico

A partir deste quarta-feira (13/09), condutores náuticos do Brasil passaram a contar com um instrumento para aumentar a segurança na navegação fluvial e marítima. Trata-se do NAVSEG, aplicativo resultado da parceria entre o Ministério do Turismo (MTur), por meio da Diretora do Departamento de Investimento, Crédito, Parcerias e Concessões no Turismo, e a Marinha do Brasil (MB). O lançamento ocorreu simultaneamente nas cidades do Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Natal (RN), Belém (PA), Rio Grande (RS), Ladário (MS), Brasília (DF), São Paulo (SP) e Manaus (AM).

O objetivo da plataforma, que é gratuita e está disponível nas plataformas Android e IOS, é auxiliar na navegação de embarcações, trazendo mais praticidade e segurança a condutores e passageiros. O NAVSEG permite o cadastramento de dados do condutor e da embarcação, além do registro e compartilhamento do Plano de Viagem.

A secretária-executiva do MTur, Ana Carla Lopes, afirma que, “além de ajudar a preservar vidas humanas e aumentar a segurança da navegação no nosso país, o aplicativo também significa ampliar o adequado aproveitamento de um dos maiores potenciais turísticos do Brasil. E, com 35.000 km de vias navegáveis e 8.500 km de costa, temos muito a avançar neste segmento”, aponta Ana.

O NAVSEG promove o desenvolvimento e otimização das ações da Marinha envolvendo a segurança da navegação, em especial de esporte, recreio/lazer, e ainda, pode ser utilizada por condutores de embarcações de pequeno e médio portes, como as de pesca, de turismo náutico e de transporte comercial de passageiros ou de carga.

NAVSEG– O aplicativo utiliza o sinal da rede de telefonia celular para acompanhar a posição dos navios que utilizarem a plataforma em tempo real, permitindo que todos os dados sejam monitorados pela Capitania dos Portos mais próxima durante todo o período de navegação. A funcionalidade permite, em caso de necessidade de socorro ou salvamento, identificar e localizar mais facilmente a embarcação em perigo e providenciar o envio do socorro.

Por Vitória Moura

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo