Inscrições já estão abertas para a NPE2024: The Plastics Show

A Plastics Industry Association (PLASTICS) anunciou hoje que as inscrições para a feira NPE2024: The Plastics Show já estão abertas até maio de 2024. A NPE2024 será a feira de maior impacto do ano para todos os setores da indústria de plásticos nos Estados Unidos e no mundo inteiro, com estimativa de mais de 55.000 participantes.

A cada três anos, a NPE ofereceàindústria de plásticos uma plataforma global para destacar a inovação em um salão de exposições com mais de 1,1 milhão de pés quadrados utilizáveis no Centro de Convenções de Orange County em Orlando, Flórida. Matt Seaholm, presidente e CEO da PLASTICS, destacou que a feira NPE2024 retornará maior e melhor do que nunca, “Estamos ansiosos para dar as boas-vindasànossa indústria de voltaàfeira NPE2024: The Plastics Show em maio próximo. A indústria do plástico desempenha um papel fundamental e sustentável na vida moderna; essa feira será uma prova disso.”

“Com a sustentabilidade no âmago de tudo que é produzido na feira, os participantes testemunharão novas tecnologias e oportunidades de educação significativas para nos incentivar em direção a uma economia mais circular e ajudar nossa indústria a continuar a crescer."

A NPE2024 retorna com o tema Made for You, (Feito para você), onde os participantes estão na frente e no centro de todas as experiências que acontecem na feira. O evento, que será realizado de 6 a 10 de maio de 2024, oferecerá oportunidades para todos na indústria, mesmo os que já iniciaram suas carreiras. Algumas experiências notáveis na NPE2024 incluem:

Seis zonas tecnológicas com mais de 2.000 expositores apresentando seus produtos e serviços mais recentes

Mais de 100 apresentações de palestrantes sobre tópicos de tendência que promovem a inovação, impulsionam a circularidade e exemplificam a colaboração

O novíssimo NPE Circularity Hub, onde os participantes experimentarão a economia circular dos plásticos, desde matérias-primas até produtos de consumo para comercialização

Mulheres influentes na indústria do plástico compartilharão suas histórias de sucesso com os participantes do Café da Manhã Mulheres no Plástico

Mais de 355 expositores estreantes que trazemàNPE2024 novos produtos e perspectivas

A festa inaugural da noite de abertura da NPE que apresenta a banda Pop Rocks, jogos, comidas e bebidas

Os participantes da NPE2024 terão acesso exclusivo a toda a cadeia de fornecimento de plásticos, incluindo máquinas e equipamentos, matérias-primas, reciclagem e sustentabilidade, automação e robótica, impressão 3D e 4D, inspeção, design e muito mais. Os expositores da NPE atendem a mercados vitais, como o automotivo, de produtos de consumo, reciclagem, embalagens, médico e construção civil.

Datas importantes que devem ser lembradas, se estiver planejando participar da NPE2024

As inscrições de participantes para a NPE2024 abrem na terça-feira, 12 de setembro de 2023

As inscrições para o bloco de quartos de hotel também começam na terça-feira, 12 de setembro de 2023

As datas do evento NPE2024 são6 a 10 de maio de 2024, no Centro de Convenções de Orange County, em Orlando, Flórida.

Os ingressos para a NPE2024 variam de $100 a $600; os preços variam dependendo da venda para primeiros compradores e de vendas antecipadas e no local. Complementos para a Festa da Noite de Abertura da NPE, Café da Manhã Mulheres no Plástico, Seminários Latino-americanos e Impressão 3D para Processadores de Plástico também estão disponíveis por ordem de chegada.

“A NPE2024 está na vanguarda do futuro dos plásticos. Se quiser avançar em sua carreira, fazer crescer a sua empresa ou acompanhar as novas tendências e soluções, a NPE2024 é onde você precisa de estar em maio de 2024. Incentivamos você a se registrar hoje e começar a planejar e personalizar sua experiência enquanto continuamos a revelar todas as coisas interessantes que acontecem no evento”, concluiu Steve London, presidente da comissão da NPE2024.

Para obter mais informações sobre a NPE2024: The Plastics Show e para se inscrever, acesse: NPE.org.

A Plastics Industry Association (PLASTICS) é a única empresa que apoia toda a cadeia de fornecimento de plásticos, incluindo fornecedores de equipamentos, de materiais, processadores e recicladores, o que representa mais de um milhão de trabalhadores em nossa indústria de $ 548 bilhões nos EUA. A PLASTICS antecipa as prioridades dos nossos membros que se dedicam a investir em tecnologias que aprimoram as capacidades e avanços na reciclagem e sustentabilidade e a fornecer produtos essenciais que permitem a proteção e segurança das nossas vidas. Desde 1937, a PLASTICS trabalha para tornar seus membros, e a sétima maior indústria manufatureira dos EUA, mais competitivos globalmente, ao mesmo tempo em que apoia a circularidade por meio de iniciativas educacionais, informações e eventos com liderança no setor, convocando oportunidades e defesa de políticas, incluindo a maior feira comercial de plásticos nas Américas, a NPE2024: The Plastics Show.

