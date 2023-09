Ministro do Turismo leva Fungetur e Cadastur a São José dos Pinhais (PR)

Ministro Celso Sabino cumpre segundo dia de agenda no estado do Paraná. Crédito: Roberto Castro/MTur

Em seu segundo dia de agenda no Paraná, o ministro do Turismo, Celso Sabino, levou importantes iniciativas para impulsionar o setor turístico na região. A visita, realizada nesta terça-feira (12.09), destacou os benefícios do Fundo Geral do Turismo (Fungetur) e do Cadastur. Os programas, desenvolvidos pelo MTur, visam promover e aprimorar a indústria de viagens em todo o país, de forma a gerar mais empregos e renda para os brasileiros.

Para o ministro Celso Sabino, a iniciativa ajudar a ampliar a capacidade turística tanto do município quanto da região metropolitana, que atualmente recebe mais de 1,4 milhão de turistas por ano. “O Ministério do Turismo tem buscado interiorizar as nossas ações. Hoje, estamos aqui no Paraná trazendo estas importantes iniciativas para os empreendedores que atuam no setor. Essa região possui um potencial enorme, agora precisamos transformar esse potencial em efetivo retorno para os cidadãos, na geração de emprego e renda e no aproveitamento sustentável das belezas naturais", disse.

A prefeita de São José dos Pinhais, Nina Singer, agradeceu a presença do ministro na cidade e destacou a importância do “MTur Itinerante” para o turismo na região e em todo o Brasil. “Todos nós, que estamos aqui, queremos uma cidade melhor, com desenvolvimento turístico. E tenho a certeza de que essa iniciativa do ministro Celso, que está indo em todos os estados e nos municípios, vai incentivar a todos a conhecer o turismo brasileiro. Ele está vendo, in loco, o que podemos melhorar a estrutura, de forma a elevar mais o nome do Brasil", apontou.

Presente no “MTur Itinerante” em São José dos Pinhais (PR), a empresária Mirian Yamashita parabenizou a iniciativa do MTur de levar para a ponta os programas de desenvolvimento turístico do país. “Eu achei muito importante porque havia muitos empresários que não conheciam esses projetos apresentados. Com certeza, isso vai melhorar muito e atrair investimentos para aumentar ainda mais o turismo na nossa cidade”, concluiu.

Antes do encontro com o trade turístico e empresários, o ministro Celso Sabino conheceu o projeto do novo Centro de Eventos de São José dos Pinhais. A obra, que deve custar R$ 20 milhões, levará mais eventos rurais, culturais e de negócios para a região, ampliando o número de empregos e a geração de renda à população paranaense. À tarde, Sabino ainda foi recebido pelo governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Jr., quando discutiu propostas e iniciativas para aprimorar o turismo paranaense.

PROGRAMAS- Operado com recursos do Ministério do Turismo, o Fungetur proporciona o financiamento de obras, a obtenção de capital de giro e a aquisição de equipamentos. Para aqueles que desejam aproveitar a linha de crédito, disponibilizada atualmente por 24 instituições financeiras credenciadas em todo o país, é necessário estar devidamente inscrito no Cadastur.

A relação de beneficiários do Fungetur abrange uma grande variedade de setores, incluindo estabelecimentos de hospedagem, agências de viagens, empresas de transporte turístico, organizadores de eventos, parques temáticos, acampamentos turísticos, restaurantes, bares e estabelecimentos similares.

Já o Cadastur incentiva a formalização de empreendimentos turísticos e oferece vantagens como aumento da visibilidade, oportunidades de qualificação e suporte em eventos. É importante ressaltar que o cadastro é gratuito e obrigatório para sete categorias: acampamentos turísticos, agências de turismo, estabelecimentos de hospedagem, empresas organizadoras de eventos, parques temáticos, empresas de transporte turístico e guias de turismo.

Por Victor Alves

