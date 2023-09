Festival Brasil desembarca em Barão de Cocais

Cultura, esporte, lazer, gastronomia e muita música estão na programação de Barão de Cocais, região Metropolitana de Belo Horizonte, nos dias 16 e 17 de setembro. Com o sambista Dudu Nobre no line-up, a cidade irá abrigar a primeira edição do Festival Brasil.

Com entrada franca, a casa deste encontro será o Espaço José Furtado. É neste local que nasce o Festival Brasil, um evento que tem o objetivo de receber cerca de 10 mil pessoas durante os dois dias de programação, mas, muito além disso, procura promover um impacto social positivo tornando os próprios moradores de Barão de Cocais, protagonistas desta festa.

“Barão de Cocais é uma cidade incrível, bonita e rica de pessoas extraordinárias, proativas e cheias de entusiasmo para criar. O Festival Brasil nasce para reconhecer esse povo e mostrar a eles mesmos suas próprias características. Queremos reunir todos num ambiente acolhedor, cheio de atividades e que transborde, acima de tudo, a inclusão dos moradores da cidade”, explica Frederico Turner, diretor executivo do Bacco’s.

Para cumprir essa missão, a seleção de fornecedores foi pensada para contemplar em grande maioria por pessoas da região. Além disso, durante o cronograma, ocorrerá uma feira de produtores locais expondo produtos alimentícios, artesanato, música e outros artigos produzidos de acordo com as tradições mineiras.

A gastronomia também é um ponto forte da festividade. Isso porque o chef Cacá faz toda a curadoria e produção gastronômica do evento. Este encontro serve para valorizar mais esta característica de Minas Gerais reconhecida mundialmente.

O evento ainda é projetado para receber toda a família. A começar pelas crianças. Pensando na diversão e entretenimento dos pequenos, no domingo, às 13h, a programação vai contar a “Comidinha Cantada”, que terá oficinas gratuitas para enaltecer a gastronomia, disponibilizar brincadeiras e incentivar a criatividade do público infantil.

Já para as moças, a oportunidade é de participar do concurso Miss Barão, que dispõe uma verdadeira passarela para 40 garotas desfilarem durante a tarde de sábado. No domingo, dez retornam ao palco para a coroação daquela que melhor impressionar os juízes, consagrando-se a primeira a levar o título do torneio.

Por falar no domingo, a festa começa cedo, trazendo os apaixonados pelo ciclismo para o contexto. Isso porque, acontecerá o passeio ciclístico Entre Serras, que levará um grupo guiado de aventureiros para pedalar por Barão de Cocais. A participação também é gratuita e, em breve, a inscrição estará disponível no site.

“Pensamos em uma programação extensa e diversificada para integrar todas as pessoas que quiserem se divertir conosco. Então, promovemos esse ambiente rico de oportunidades para todos os estilos possíveis. Essa conectividade foi tão bem planejada que até na escolha das atrações musicais calculamos com esse intuito de agradar o máximo possível de público”, salienta Mateus Lopes, curador e produtor artístico e cultural.

Por falar em atrações músicais, no sábado, quem estreia o palco é o grupo JuCafé, uma das bandas locais de maior renome, sucedido pelo desfile do Miss Barão. Waguinho, um dos cantores de maior renome em BH, encara os espectadores logo em seguida. A cereja do bolo é a apresentação do cantor Dudu Nobre, que embarca um setlist recheado de hits autorais e também de clássicos do samba brasileiro.

No domingo, a agenda musical continua extensa. No início da tarde, a banda local e centenária Santa Cecília e o músico Otávio Henrique são quem dão a largada. Em seguida, está confirmada a Lurex, um cover do Queen que concede a coroa à vencedora do concurso de miss e segue com um show cheio de clássicos do rock inglês. Fechando a noite, Rick & Nogueira, dupla sertaneja mineira, tomam conta do palco e encerram o evento.

“Acreditamos que o Festival Brasil nasce para trazer mais alegria à Barão de Cocais, mas para isso acontecer contamos com a participação de todos do município. É para todo mundo chegar e se sentir em casa”, convida Bruno Vilaça, produtor executivo.

O Festival Brasil acontece por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com o patrocínio da MR Mineração, Grupo Avante, GSM Mineração e CDB Logística; apoio da Prefeitura de Barão de Cocais e Adventure Entre Serras; produção da Mellon e Support e realização do Bacco’s e Ministério da Cultura do Governo Federal.