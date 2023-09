MTur Itinerante” chega a Ponta Grossa (PR) e expõe ações para potencializar o turismo na região

A cidade de Ponta Grossa, no Paraná, recebeu nesta segunda-feira (11.09) mais uma edição do “MTur Itinerante”. A iniciativa do Ministério do Turismo tem como objetivo expor os programas da Pasta para o fortalecimento do turismo na região e o desenvolvimento sustentável do setor.

Entre as ações estiveram o Fundo Geral de Turismo (Fungetur), que proporciona financiamentos com condições diferenciadas a empreendimentos turísticos privados, e o registro no Cadastur, o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos.

“A realização do MTur Itinerante aqui em Ponta Grossa é mais um passo em direção a um turismo brasileiro mais competitivo e sustentável. Nós, do Ministério do Turismo, acreditamos no potencial desta cidade e estamos empenhados em colaborar com o desenvolvimento turístico, trazendo emprego e renda para a região, que é uma das mais visitaras do estado do Paraná”, destacou o ministro do Turismo, Celso Sabino, durante a agenda na cidade.

Acompanhado pelos deputados federais Aliel Machado e Nelson Padovani, o ministro Celso Sabino também realizou visitas técnicas a atrativos turísticos locais, como o Parque Estadual Vila Velha - um dos patrimônios históricos do Paraná - e o Buraco do Padre, cenário de uma cachoeira de aproximadamente 30 metros de altura que deságua em um anfiteatro rochoso.

O ministro do Turismo conheceu, ainda, o Museu de Ciências Naturais da Universidade Estadual de Ponta Grossa e o Parque histórico de Carambeí.

Presente à agenda, a prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt, celebrou a visita do ministro. “Ponta Grossa está fazendo 200 anos este ano e, pela primeira vez, recebe um ministro do Turismo. Celso Sabino está divulgando, com a sua presença, todas as riquezas da região. Por isso, eu agradeço demais a visita do nosso ministro”, declarou Schmidt.

A secretária em exercício de Turismo do Estado do Paraná, Camila Aragão, que também acompanhou a visita do ministro, previu avanços com a presença de Celso Sabino. “A gente espera formar parcerias, o Governo do Estado e o Governo Federal, para o desenvolvimento do turismo como um todo”, comentou Aragão.

PROGRAMAS- Operado com recursos do Ministério do Turismo, o Fungetur proporciona o financiamento de obras, a obtenção de capital de giro e a aquisição de equipamentos.

Para aqueles que desejam aproveitar a linha de crédito, disponibilizada atualmente por 24 instituições financeiras credenciadas em todo o país, é necessário estar devidamente inscrito no Cadastur.

A relação de beneficiários do Fungetur abrange uma grande variedade de setores, incluindo estabelecimentos de hospedagem, agências de viagens, empresas de transporte turístico, organizadores de eventos, parques temáticos, acampamentos turísticos, restaurantes, bares e estabelecimentos similares.

Já o Cadastur incentiva a formalização de empreendimentos turísticos e oferece vantagens como aumento da visibilidade, oportunidades de qualificação e suporte em eventos.

É importante ressaltar que o cadastro é gratuito e obrigatório para sete categorias: acampamentos turísticos, agências de turismo, estabelecimentos de hospedagem, empresas organizadoras de eventos, parques temáticos, empresas de transporte turístico e guias de turismo.

Por Victor Alves

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo