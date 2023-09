MTur atualiza publicação que traz dados e análises de mercado para atrair novos investimentos ao turismo nacional

Publicação do MTur busca nortear a tomada de decisão sobre investimentos no turismo nacional. Crédito: MTur

O Ministério do Turismo disponibilizou uma nova edição do Boletim de Inteligência - Atração de Investimentos em Turismo, com informações atualizadas relativas ao primeiro semestre de 2023. O documento, que passará a ser publicado a cada seis meses, oferece insumos sobre o mercado turístico brasileiro a potenciais empreendedores nacionais e internacionais, proporcionando mais segurança a quem pretenda implementar projetos no setor no país. (Acesse AQUI )

O texto reúne dados e indicadores a respeito do ambiente de negócios no Brasil e análises comparativas entre o país e outras nações da América do Sul e mercados emergentes.

O boletim também aborda a disponibilidade e a qualidade da força de trabalho no segmento, infraestrutura turística, acessibilidade e o investimento estrangeiro direto em turismo no país, além de um estudo sobre investimentos privados na área entre 2021-2023.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, ressalta que a publicação busca potencializar o interesse pelo mercado nacional. “Temos uma série de oportunidades para investidores privados no turismo, e o Boletim ajuda a despertar o interesse desses empresários em atuar no país, o que pode ter reflexos extremamente positivos no desenvolvimento do setor e na geração de emprego e renda para a população”, observa o ministro, que, na semana passada, promoveu reuniões com investidores estrangeiros na Espanha.

Segundo o boletim do MTur, o crescimento do mercado interno é um dos motivos mais citados por empresas estrangeiras para investir no país. As informações do documento foram coletadas pela equipe da Coordenação-Geral de Atração de Investimentos, que integra a Secretaria Nacional de Infraestrutura, Crédito e Investimentos no Turismo, a partir de dados públicos e de entidades setoriais, bem como ferramentas online do Financial Times, entre outras fontes.

VITRINE- O Ministério do Turismo disponibiliza o Portal de Investimentos, uma ferramenta online que funciona como um portfólio digital de projetos no ramo de turismo.

Por meio da ferramenta, que busca facilitar a aproximação entre investidores, empreendedores e o poder público, governos e grupos empresariais de todo o país podem disponibilizar gratuitamente informações sobre projetos desenvolvidos e planejados no setor. (Acesse AQUI )

Por André Martins

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo