Ministro do Turismo prestigia Festival das Esmeraldas, em Campo Formoso (BA)

Festival das Esmeraldas de Campo Formoso (BA) conta com apoio do MTur. Crédito: Victor Alves/MTur

O ministro do Turismo, Celso Sabino, esteve presente, neste sábado (09.09), no Festival das Esmeraldas de Campo Formoso, na Bahia. O evento, que é uma das maiores festas da região, contou com apoio do Ministério do Turismo na sua realização, que acontece desde a última quinta-feira (07.09).

A estimativa é de que mais de 90 mil pessoas tenham participado da festividade, que ofereceu apresentações musicais de artistas nacionais e locais.

Para Celso Sabino, a realização de eventos como o Festival das Esmeraldas, que celebra a riqueza cultural e natural das cidades, também ajuda a gerar forte fluxo turístico. "Esta festa atrai visitantes de todo o país, impulsionando a economia local, promovendo a troca cultural e contribuindo para o desenvolvimento sustentável da região", afirmou o ministro.

Após a última visita do ministro ao município, o Festival das Esmeraldas foi incluído no Calendário Nacional de Eventos do Ministério do Turismo.

A ferramenta colaborativa do MTur tem a missão de divulgar as festividades turísticas brasileiras, agregando valor à imagem dos destinos e fornecendo informações de qualidade que ajudam no momento de planejamento das viagens. "O evento ganha visibilidade nacional, ajudando o município a se destacar como um grande destino", complementou o ministro.

As informações contidas no site do Calendário são integralmente coletadas de forma colaborativa e cedidas por promotores e secretarias estaduais e municipais. Os eventos estão classificados nas categorias artístico, cultural e folclórico, religioso, rural, cívico, gastronômico e esportivo.

Cadastre AQUI a festividade da sua cidade para torná-la visível em todo o país, atraindo, cada vez mais, turistas aos belos destinos turísticos brasileiros.

Por Victor Alves

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo