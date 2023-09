Itaipu Binacional lança licitação para contratação de agência de publicidade

A Itaipu Binacional abriu processo de licitação para a contratação de agência para a prestação de serviços de publicidade institucional, promocional e legal. A empresa vencedora deverá desenvolver ações de divulgação destinadas a fortalecer a imagem institucional da Itaipu, com a finalidade de dar publicidade a seus programas e ações de interesse estratégico.

A licitação é aberta a agências de propaganda estabelecidas no Brasil, cujas atividades são disciplinadas pela Lei nº 4.680/1965, e que tenham obtido certificado de qualificação técnica de funcionamento junto ao Conselho Executivo das Normas-Padrão (CENP), ou por entidade equivalente, reconhecida como fiscalizadora e certificadora das condições técnicas de agências de publicidade.

O Caderno de Bases e Condições (CBC) e demais documentos que regem o processo de licitação estão disponíveis no site da Itaipu (www.itaipu.gov.br) no Portal dos Fornecedores. As empresas interessadas em concorrer têm até o dia 3 de outubro para preparar a documentação. Nessa data, no Centro de Recepção de Visitantes (CRV) da Itaipu, em Foz do Iguaçu, será realizada a sessão pública de entrega das propostas.

O valor do contrato é de R$ 20 milhões pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado por sucessivos períodos de 12 meses até o máximo de 60 meses, a critério da Itaipu. A escolha da agência será por técnica e preço. A empresa selecionada será responsável por desenvolver ações de publicidade principalmente na nova área de abrangência da Itaipu, no Paraná e no Mato Grosso do Sul, e também nos principais centros brasileiros e eventualmente no exterior.