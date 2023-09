Ministro Celso Sabino se reúne com presidente da TAP Air Portugal para tratar do aumento da conexão entre Brasil e Europa

O ministro do Turismo, Celso Sabino, se reuniu na manhã desta sexta-feira (08.09) com o CEO da companhia aérea portuguesa TAP Air Portugal, Luís Rodrigues. Na pauta do encontro, a possibilidade de aumento dos voos para o Brasil, ampliando, assim, a conexão do país com os principais destinos do mundo.

“Temos um objetivo claro em nossa gestão, que é atrair cada vez mais turistas estrangeiros, aumentando a participação do turismo no PIB do Brasil”, explicou o ministro Celso Sabino.

Outra proposta apresentada pelo ministro foi a parceria entre a companhia aérea e os estados brasileiros com foco na promoção dos destinos nacionais. Neste sentido, uma das ações será a realização de encontros com agências e operadoras de turismo da Europa para a apresentação dos atrativos brasileiros.

O CEO da empresa, Luís Rodrigues, anunciou para o ministro a ampliação de voos ao país em 2024. “Vamos aumentar os voos para o Brasil de 80 para 91 semanais em maio do próximo ano, e isso já mostra o nosso compromisso com o país. Precisamos mostrar tudo o que o Brasil tem a oferecer”, comentou Rodrigues.

Segundo Sabino, todo o governo brasileiro está comprometido com a melhoria da estrutura do setor aéreo, em especial a conectividade aérea. “Estamos alinhados com Embratur e Apex e também com os governos estaduais para, juntos, atuarmos na promoção internacional”, concluiu o ministro.

