A FUNDAÇÃO CULTURAL LATIN GRAMMY® ABRE INSCRIÇÕES PARA O PROGRAMA DE SUBVENÇÕES PARA PRESERVAÇÃO E PESQUISA DE 2024

A Fundação CulturalLatin GRAMMY® anunciou que as inscrições para seu programa de subvenções para 2024 Subvenções para Preservação e Pesquisa da Música Latina estão oficialmente abertas. O programa oferece quatro subsídios anuais a instituições musicais, musicólogos, pesquisadores, organizações sem fins lucrativos e indivíduos ao redor do mundo que estão valorizando e preservando o patrimônio musical latino.

As subvenções oferecidas pela Fundação Cultural Latin GRAMMY dividem-se em duas categorias:

Duas (2) Subvenções para Pesquisa com um valor máximo de US$5.000 cada , que financiam projetos centrados na investigação histórica, folclore e antropologia dos gêneros musicais latinos.

, que financiam projetos centrados na investigação histórica, folclore e antropologia dos gêneros musicais latinos. Duas (2) Subvenções para Preservação com um valor máximo de US$5.000 cada, que apoiam projetos destinados a arquivar e preservar o patrimônio da música latina.

As inscrições de candidatos qualificados serão analisadas por um comitê de peritos da América Latina, da Península Ibérica e dos Estados Unidos. Quatro candidatos receberão cada um uma subvenção com um valor máximo de US$5.000 dólares.

“Todos os anos, nossas bolsas e subsídios de Pesquisa e Preservação da Música Latina oferecem oportunidades de parceria a projetos e pessoas apaixonadas pela preservação do legado da música latina”, afirma Raquel “Rocky” Egusquiza, Diretora Executiva da Fundação Cultural Latin GRAMMY. “Há um trabalho incrível sendo feito em todo o mundo, estamos ansiosos por todas as novas inscrições que ajudarão a preservar nossa música e herança latina para as próximas gerações”.

Desde o seu início em 2015, o programa já concedeu mais de US$175.000 em subvenções de apoio a 36 projetos em todo o mundo.

As inscrições, exemplos de vencedores de projetos anteriores e orientações estão disponíveis clicando aqui. Os materiais podem ser submetidos em inglês, espanhol ou português. O prazo para a inscrição é 20 de novembro de 2023, até às 23h59 (hora do leste dos EUA). Se você tiver quaisquer perguntas adicionais, envie-nos um e-mail para [email protected] e/ou visite www.latingrammycutluralfoundation.org.

SOBRE A FUNDAÇÃO CULTURAL LATIN GRAMMY:

A Fundação Cultural Latin GRAMMY® é uma instituição beneficente, tipo 501(c)(3), que foi criada por A Academia Latina da Gravação™ em 2014 para aumentar o interesse e o apreço internacionais sobre as contribuições significativas da música latina e de seus criadores para a cultura mundial. A Fundação concede bolsas universitárias, programas educacionais, e, assim como promove subvenções de música latina para a pesquisa e a preservação de seu rico legado e patrimônio musical, e até o momento já doou mais de 9,3 milhões de dólares com o apoio de membros de A Academia Latina da Gravação, artistas, patrocinadores corporativos e outros doadores generosos. Para mais informações ou se você quiser fazer uma doação, favor visitar latingrammyculturalfoundation.org. E siga-nos em @latingrammyfdn no X e no Instagram, e Latin GRAMMY Cultural Foundation no Facebook.

