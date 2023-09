Em Madri, ministro do Turismo reúne investidores com foco na atração de novos projetos e na ampliação de voos para o Brasil

Atrair investimentos espanhóis para o turismo no Brasil e desenvolver novas rotas estratégicas, em uma ação coordenada entre operadoras de aeroportos e companhias aéreas. Foi com essa missão que o ministro do Turismo, Celso Sabino, cumpriu agenda oficial nesta quarta-feira (06.09) em Madri, na Espanha.

Em visita à Aena, uma das mais importantes operadoras de aeroportos do mundo, Celso Sabino se reuniu com o vice-presidente da empresa, Javier Marín San Andrés, e estabeleceu uma parceria para a promoção de destinos aliada ao lançamento de rotas turísticas estratégicas. A ação deverá ser sem feita em parceria com a Embratur e a ApexBrasil.

“Estamos convencidos do potencial do Brasil no campo do turismo e os aeroportos fazem parte dessa indústria. Queremos desenvolver uma relação direta com o Brasil”, afirmou Javier Marin San Andrés.

Entre os principais aeroportos operados pela empresa, dois estão no Brasil. Congonhas ocupa a 4ª posição entre os terminais mais movimentados do país, com 22,8 milhões de passageiros por ano, e o Aeroporto de Recife (PE) aparece em 10º lugar, com 8,6 milhões de passageiros/ano.

INVESTIDORES- Com foco na atração de novos investimentos para desenvolver o turismo no Brasil, o ministro Celso Sabino participou, ainda, de um evento realizado na Embaixada do Brasil na Espanha. Durante encontro com empresários espanhóis, o ministro destacou os potenciais do país para fortalecer a atividade, em especial no campo do turismo sustentável.

Na reunião, foi exibido aos participantes um vídeo do Ministério do Turismo sobre o ambiente de negócios no Brasil. “O Brasil tem um enorme potencial de crescimento, com condições de ampliar o número de voos e de turistas no país. Para se ter uma ideia, com 210 milhões de habitantes, o Brasil vendeu 86 milhões de passagens em 2022, contra 244 milhões de passagens vendidas na Espanha, que tem 50 milhões de habitantes. Então, temos muito a crescer e a desenvolver juntos e convido todos vocês a visitarem o Brasil”, declarou o ministro Celso Sabino.

QATAR AIRWAYS- Na perspectiva de ampliar a malha aérea brasileira com destinos internacionais, Celso Sabino se reuniu também, por videoconferência, com o gerente regional da América Latina da Qatar Airways, Renato Hagopian. Na conversa, o ministro convidou a empresa a participar do Salão Nacional do Turismo, marcado para dezembro, e a atuar na promoção conjunta de destinos, em parceria com o órgão máximo de Turismo do Catar.

Por Lívia Nascimento

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo