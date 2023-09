Ferrer Biopharma apresenta pesquisas inovadoras sobre tratamento pós-COVID no Congresso da ERS 2023

A empresa líder em pesquisa e desenvolvimento farmacêutico, Dr. Ferrer Biopharma, anuncia orgulhosamente sua participação no tão aguardado Congresso da Sociedade Europeia de Respiração (ERS) 2023, agendado para Milão, na Itália, de 9 a 13 de setembro. Durante o evento, a empresa irá divulgar as mais recentes descobertas de dois ensaios clínicos aleatórios que lançam luz sobre o potencial da clorfeniramina intranasal para tratar sintomas a longo prazo pós-COVID-19.

O Congresso da ERS serve como uma plataforma de primeira linha em saúde respiratória, ao apresentar os mais recentes avanços em cuidados clínicos, pesquisa científica, educação e tecnologia, onde especialistas e pesquisadores ao redor do mundo compartilham conhecimentos e descobertas, que impulsionam o progresso na medicina respiratória.

Destacando um estudo pioneiro, o último resumo da Dr. Ferrer Biopharma apresenta o maleato de clorfeniramina intranasal (iCPM) como uma estratégia terapêutica inovadora com promissoras propriedades anti-inflamatórias e antivirais contra COVID-19 e vírus respiratórios, abordando especificamente sintomas a longo prazo. Ao investigar os efeitos desta nova abordagem, a apresentação da Dr. Ferrer aprofunda o impacto da clorfeniramina intranasal nos sintomas pós-COVID-19, ao revelar melhorias significativas no tempo de recuperação clínica e alívio de sintomas como anosmia, ageusia e tosse, conforme demonstrado pelos dois ensaios aleatórios ACCROS I e ACCROS III. O acompanhamento pós-ensaio subsequente destaca a notável redução dos sintomas pós-COVID da clorfeniramina em mais de 90% em comparação a um placebo.

"Os efeitos antiviral e anti-inflamatório do iCPM pode explicar o impacto significativo na redução do tempo de recuperação clínica na doença aguda", disse Dr. Franck Rahaghi, Professor Clínico de Medicina e Presidente do Departamento de Cuidados Intensivos e Pulmonares da Cleveland Clinic Florida, que lidera o estudo. "O iCPM pode ter um melhor impacto na redução dos sintomas de COVID prolongada. Este tratamento reformulado poderia se tornar uma intervenção essencial para abordar o temido problema de COVID prolongada."

"Estamos empolgados em revelar os resultados de nossa pesquisa abrangente que explora o impacto da clorfeniramina intranasal nos sintomas pós-COVID-19 a longo prazo", disse o Dr. Fernando Valerio, pesquisador principal.

A participação da empresa ressalta sua dedicação em impulsionar a inovação e obter a excelência em medicina respiratória.

