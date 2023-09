Turismo Cívico: o grito da independência que une o Brasil

Uma das datas mais importantes do nosso país é o Dia da Independência, comemorado em 7 de setembro. É marcado, tradicionalmente, como um momento em que as famílias brasileiras se vestem com as cores do Brasil e se reúnem em um centro histórico de grande representação cultural na cidade para celebrar esse dia grandioso da história nacional. Além de triunfo histórico, o grito da independência também promove o turismo em várias regiões do país.

“Nessa semana em que celebramos o Dia da Independência do Brasil, é importante mergulhar na história do país e mostrar como o nosso turismo cívico é importante. Além de ser a nossa herança, também fortalecemos os destinos nacionais, trazendo visitantes para explorar os marcos históricos e culturais de nossa nação”, afirma o ministro do Turismo, Celso Sabino.

Incentivar o turismo cívico é uma das prioridades da atual gestão do MTur. A Pasta desenvolve um projeto para estimular esse segmento começando pela capital federal. O objetivo é fechar parcerias com companhias aéreas e rede hoteleira para ofertar preços mais acessíveis e atrair turistas para Brasília. "Muitos brasileiros ainda não conhecem a capital do Brasil, que reúne inúmeros atrativos históricos, culturais, naturais. Nossa ideia é aproveitar os finais de semana, quando há uma menor procura pela cidade, para criarmos alternativas mais acessíveis e estimularmos esse segmento turístico", explicou o ministro Celso Sabino.

A Agência de Notícias do Turismo preparou uma lista de opções com desfiles que vão fazer você mergulhar no turismo cívico brasileiro. Já prepara sua bandeira do Brasil e deixe a letra do hino nacional na ponta da língua porque tem opções em vários cantos do Brasil!

BRASÍLIA– Desembarcando na capital federal, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica brasileira aterrissaram helicópteros, aeronaves, embarcações, tanques de guerra, viaturas históricas, artilharia de defesa antiaérea, radares, simuladores de voos e maquetes para a grande festa de celebração na Esplanada.

Esse ano, o tradicional desfile foi montado com uma super estrutura de exposição aberta para o público, a fim de receber visitantes curiosos pelo universo das Forças Armadas.

Na exposição é possível ter acesso a nove toldos com material de tecnologia usado no controle do espaço aéreo, material de área de segurança, defesa e espacial, como veículos lançadores, além de satélites, simuladores de voo e área destinada ao público infantil. O visitante pode viajar no tempo e voar pela história de Alberto Santos Dumont, Patrono da Aeronáutica Brasileira, em uma exposição que homenageia os 150 anos de nascimento do Pai da Aviação.

Se você vai à Esplanada no dia 7 de setembro não pode perder o famoso desfile que, esse ano, conta com um novo tema e espera receber 30 mil pessoas. A abertura será realizada pela Fanfarra do 1º Regimento da Cavalaria de Guardas (1ºRCG), os Dragões da Independência, e o coral dos alunos do Colégio Militar de Brasília, que executarão o Hino Nacional Brasileiro e o Hino da Independência.

Contando com quatro eixos temáticos, o desfile apresenta o seguinte tema: “Paz e Soberania” - composto por militares das Forças Armadas que participaram de missões de paz das Nações Unidas (ONU) e integrantes de associações que cultuam a memória da Força Expedicionária Brasileira (FEB); “Ciência e Tecnologia” - com alunos dos Institutos Militar de Engenharia, Tecnológico da Aeronáutica e engenheiros militares da Marinha do Brasil; “Saúde e Vacinação” - representado por integrantes de saúde das três Forças, além do “Zé Gotinha”; e “Defesa da Amazônia” - com militares do Exército Brasileiro, entre eles, soldados de origem indígena, no Amazonas.

SÃO PAULO– Com a expectativa de receber mais de 30 mil pessoas, o Dia da Independência em São Jose dos Campos (SP) promove um desfile com 34 grupos que vão desfilar pela rua 15 de novembro. A celebração contará com 8 mil participantes, entre militares, civis, estudantes e membros de entidades e órgãos públicos. Além de igrejas, repartições municipais e grupos de escoteiros, cavaleiros e dançarinos da música japonesa, estarão presentes no desfile as seguintes representações: DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeronáutica), Tiro de Guerra, Fundhas, Cephas, Senai, Sesi, Urbam, Cruz Vermelha, CTG (Centro de Tradições Gaúchas), Jipeiros e Jeep Clube, Clube dos Motociclistas e Sociedade Vale-Paraibana de Cães Pastores-Alemães.

RIO DE JANEIRO– Com uma grande exposição a céu aberto, o Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica e o Centro Cultural Justiça Federal (CCJF) se reúnem, na quinta-feira (7/9), com uma proposta de parada diferente, intitulada de: Parada 7 – A Parada da Arte, um cortejo-parada entre a Cinelândia e a Praça Tiradentes. A celebração contará com artistas plásticos, músicos, atores, dançarinos, poetas e demais artistas, que levarão para a rua arte e canto pela democracia.

FLORIANÓPOLIS– A ilha da magia também promove um grande desfile cívico militar pela Avenida Beira-Mar continental, com a presença de escolas da rede pública, além de crianças do projeto Bairro Educador e todas as forças de segurança envolvidas. No dia 06 de setembro, a partir das 7h da manhã, também ocorre uma interdição parcial da Beira-Mar Continental para montagem das estruturas. Ela dura até a conclusão da montagem, mas nesse dia o trânsito não será interrompido.

Outras cidades como: Vitória de Santo Antão (PE), Morada Nova (CE), Jaquaré (ES), Itaquaí (RJ), Irati (PR), Monte Alegre de Sergipe (SE), Mulungu (CE), Itaguaí (RJ) também receberão o desfile. No Calendário de Eventos do MTur é possível acessar os desfiles que aconteceram pelo Brasil durante a semana da independência. Basta adicionar o filtro: “Social/Cívico/Histórico” na página, que aparecerão as principais cidades com eventos durante essa semana. Clique AQUI e acesse.

Por Vitória Moura

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo