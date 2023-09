Feriado cívico deve movimentar mais de 3,23 milhões de pessoas nos aeroportos do país

O feriado da independência, comemorado em 7 de setembro, deve movimentar mais de 3,23 milhões de pessoas pelos aeroportos do país. A estimativa é de levantamento divulgado pelo Ministério do Turismo nesta quarta-feira (06.09), com base em dados coletados junto às administradoras dos terminais aéreos brasileiros. O número será 4% maior do que o registrado no último feriado de Corpus Christi, quando 3,1 milhões de pessoas voaram pelo Brasil.

Segundo o MTur, estado de São Paulo deve receber mais de 1/3 do quantitativo desses passageiros, chegando a 1,38 milhões no período. Apenas no terminal de Guarulhos, a previsão é de movimentação de 670 mil pessoas. Em Congonhas, na capital paulista, estão sendo esperados mais de 380 mil passageiros.

Para o ministro do Turismo, Celso Sabino, o número reflete o aquecimento da atividade turística nacional. “Feriados como este desempenham um papel crucial no setor, injetando vitalidade na economia local, impulsionando o comércio e, o mais importante, fortalecendo os laços culturais entre as diferentes regiões do Brasil. São momentos que nos lembram da riqueza de nossa diversidade e da importância de promover destinos turísticos que encantam tanto os visitantes nacionais quanto internacionais", disse.

Nos aeroportos da Infraero, mais de 682,5 mil pessoas deverão transitar pelos terminais da Rede. A estimativa é de que os dias mais movimentados sejam a quarta-feira, com 140,5 mil passageiros e 1.121 voos, e a segunda-feira, com 139,7 mil passageiros e 1.121 voos. No aeroporto de Brasília estão sendo esperados 200 mil passageiros, e no de Belo Horizonte, 160 mil.

De acordo com buscadores online, além de São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ), os principais destinos dos viajantes serão as cidades do Gramado (RS), Foz do Iguaçu (PR), Maceió (AL), Porto Seguro (BA), Caldas Novas (GO), Campos do Jordão (SP) e Salvador (BA).

TURISMO RODOVIÁRIO- O segmento rodoviário também está aquecido. O terminal do Rio de Janeiro deve movimentar cerca de 219 mil passageiros. Em Belo Horizonte, são esperadas 140 mil pessoas embarcando e desembarcando no local. Em São Paulo (SP), são estimados 120 mil passageiros. No Sul, Curitiba (PR) deve contar com 38 mil passageiros, previsão 15% maior do que o registrado no ano passado. Em Campo Grande (MS), o terminal rodoviário deve receber 20 mil pessoas no período.

As rodovias federais também estarão movimentadas no período. No estado de São Paulo, pelo menos 2,8 milhões de veículos deverão circular pelas rodovias. No litoral norte de Pernambuco, a expectativa é de que 140 mil veículos trafeguem por lá.

Por Victor Maciel

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo