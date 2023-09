Piauí e Santa Catarina recebem novos recursos do MTur para operar o Fungetur

Santa Catarina e Piauí contam com novos recursos do MTur para operar o Fungetur. Crédito: Daniel Vianna/MTur

Dois estados brasileiros receberam mais um reforço para disponibilizar recursos para financiamentos do Fundo Geral de Turismo (Fungetur) destinados a empreendimentos turísticos. No final de agosto, o Ministério do Turismo repassou R$ 3 milhões ao Badesc (Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina) e R$ 1,193 milhão à Fomento Piauí (Agência de Fomento e Desenvolvimento do Estado do Piauí), ampliando as oportunidades de apoio.

O Fungetur proporciona a realização de obras, a aquisição de equipamentos e a obtenção de capital de giro, com condições especiais de pagamento. Os interessados em acessar os recursos do Fundo, concedidos atualmente por um total de 24 instituições financeiras credenciadas ao Ministério do Turismo, devem estar inscritos no Cadastur, o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, fala das vantagens de acessar os recursos do MTur. “Os juros são bem mais baixos dos praticados no mercado, cerca de 8% por ano, sem falar no período de carência de 5 anos. Melhorando empreendimentos como hotéis, pousadas e restaurantes, isso impacta no atendimento aos turistas, se refletindo em mais negócios e no desenvolvimento do turismo nesses destinos”, aponta o ministro, que, por meio do “MTur Itinerante”, tem feito a exposição do Fungetur em estados e municípios.

O Fundo Geral de Turismo permite obter crédito de até R$ 15 milhões, com juros de até 8,53% ao ano e até 5 anos de carência. A relação de possíveis beneficiários inclui meios de hospedagem, agências de turismo, transportadoras turísticas, organizadoras de eventos, parques temáticos, acampamentos turísticos, restaurantes, cafeterias, bares e similares, que devem estar inscritos no Cadastur.

Desde 05 de julho deste ano, uma portaria do MTur facilitou o acesso ao Fungetur. O texto ampliou para até R$ 15 milhões o valor de operações destinadas à compra de bens de capital e de capital de giro e, também, o prazo de carência à aquisição de bens de capital, que passou de 12 para 30 meses.

Ainda em agosto, o MTur repassou outros R$ 37,6 milhões a 11 instituições financeiras credenciadas nas cinco regiões do país. De janeiro a junho, o Ministério do Turismo registra a contratação de R$ 242,8 milhões em financiamentos do Fundo no país, com um total de 137 operações.

DESCENTRALIZAÇÃO- Com o objetivo de descentralizar a sua atuação, o Ministério do Turismo vem realizando desde julho o “MTur Itinerante”, que leva a estados e municípios ações e projetos disponíveis para a melhoria do turismo local.

Uma das oportunidades apresentadas aos gestores públicos e privados do setor é a possibilidade de acessar recursos pelo Fungetur. A ação tem estimulado o acesso a novos recursos, que proporcionam melhorias nos equipamentos do setor.

Após a realização do “MTur Itinerante” em Belém (PA), por exemplo, foi possível celebrar o primeiro financiamento com recursos do Fungetur. Uma locadora de veículos conseguiu R$ 1,3 milhões para incrementar o negócio.

Nos encontros, o Ministério também alerta quanto à necessidade de se manter atualizado o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos e divulga oportunidades de qualificação profissional, com a oferta de cursos na área.

Por André Martins

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo