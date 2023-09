Em visita à sede da agência da ONU para o turismo, ministro Celso Sabino fortalece cooperação para atração de investimentos e ampliação da malha aérea no Brasil

Garantir o aumento da oferta de voos para o Brasil, o fortalecimento da divulgação do país no exterior, a atração de novos investimentos e o desenvolvimento do turismo sustentável. Essas foram as prioridades elencadas pelo ministro do Turismo, Celso Sabino, durante encontro com o secretário-geral da Organização Mundial do Turismo, Zurab Pololikashvili, nesta terça-feira (05.09) em Madri.

Na sede da agência na capital espanhola, o ministro apresentou ao secretário-geral as ações de sua gestão e do governo brasileiro para assegurar o desenvolvimento da atividade turística no Brasil, como a busca pela autossuficiência do Querosene de Aviação (QAV), que ampliaria a conectividade aérea. Sabino destacou o empenho brasileiro para implementar o primeiro escritório da entidade para a região das Américas, no Rio de Janeiro.

“O Brasil reconhece que o secretário-geral Zurab está fazendo um grande trabalho à frente da OMT e nossa prioridade é inaugurar esse escritório em nosso país, no Rio de Janeiro”, destacou o ministro Sabino. A reunião contou ainda com a presença do embaixador do Brasil na Espanha, Orlando Leite, da secretária executiva do MTur, Ana Carla Lopes, e dos deputados federais Fernanda Pessoa (CE) e Fausto Santos Jr (AM).

“É um prazer receber o ministro do Turismo, Celso Sabino, e sua delegação aqui na OMT. O Brasil é um grande aliado e parceiro da organização desde a sua criação e temos muitos projetos e planos para desenvolver juntos”, destacou Zurab Pololikashvili.

O ministro Celso Sabino aproveitou a oportunidade para convidar o secretário-geral para participar da abertura do Salão Nacional do Turismo que acontecerá no mês de dezembro, em Brasília. O evento, que será realizado no Estádio Mané Garrincha, apresentará ao público em geral a variedade da oferta de destinos turísticos no Brasil.

Na ocasião ficou acertado, ainda, que a publicação do guia “UNWTO Tourism Doing Business” - destinado para a atração de investimentos estrangeiros para o turismo do país - ocorrerá durante a realização da FITUR, uma das mais importantes feiras do setor, em janeiro de 2024.

ESPANHA-BRASIL- Celso Sabino se reuniu também com o ministro da Indústria, Comércio e Turismo da Espanha, Héctor Gomez, para reafirmar a cooperação entre os dois países no campo do turismo. Apenas entre janeiro e julho de 2023, o país europeu já recebeu 60 milhões de turistas estrangeiros.

Para Sabino, a troca de experiência é importante para que o Brasil consiga ampliar sua participação no turismo mundial. “Queremos trabalhar juntos na perspectiva de ampliar cada vez mais a participação do turismo no PIB brasileiro, uma vez que sabemos que hoje estamos aquém do nosso potencial”, avaliou Sabino.

De acordo com Rosa Ana Morillo, secretária de Estado de Turismo da Espanha, a parceria entre os dois países na implementação da metabologia dos Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) é um sucesso. A secretaria parabenizou o Brasil por estar se destacando no desenvolvimento dessas ações.

Já o ministro espanhol Héctor Gomez reafirmou o bom momento vivido pelo turismo na Espanha, que comprova que as medidas implementadas no país durante a pandemia tiveram sucesso. “Estamos prontos para colaborar em qualquer outra iniciativa de êxito que tivermos e vamos manter essa comunicação permanente”, finalizou Gomez.

Ouça ou baixe AQUI áudio em que o ministro do Turismo, Celso Sabino, comenta os resultados das agendas de trabalho na Espanha.

Por Lívia Nascimento

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo