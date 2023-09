MTur recebe mais de 470 inscrições para o Prêmio Nacional do Turismo

O Ministério do Turismo recebeu mais de 470 iniciativas para concorrer às 19 categorias dos dois grupos do Prêmio Nacional do Turismo. As inscrições foram encerradas no dia 30 de agosto. A premiação reconhecerá projetos e profissionais do setor que impulsionaram a atividade turística como uma força econômica geradora de emprego e renda ao país. Governança e Gestão do Turismo; Promoção e Marketing no Turismo e Valorização do Patrimônio Cultural do Turismo foram os temas que mais receberam inscrições.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, agradeceu a participação dos brasileiros e destacou a importância do reconhecimento de quem faz a diferença no turismo nacional. “Obrigado a todos que se inscreveram no nosso prêmio. Isso demonstra o comprometimento e a dedicação dos brasileiros em impulsionar o turismo nacional. Os projetos e iniciativas inscritos refletem a diversidade e a riqueza cultural do Brasil, bem como o potencial de crescimento contínuo da atividade no país”, disse.

Agora, as iniciativas passarão pela fase de habilitação onde serão verificados itens como: atuação nos últimos 24 meses, contados a partir da data de publicação do edital; descrição profissional adequada; inserção de foto frontal do proponente; justificativa da candidatura; inserção de material que corrobore o mérito do inscrito, entre outros. O resultado da habilitação preliminar será publicado no site do Prêmio Nacional do Turismo .

Após esta fase, as inscrições habilitadas serão julgadas por cinco especialistas, entre agentes públicos e privados, das respectivas categorias. Os membros da comissão julgadora poderão solicitar esclarecimentos aos inscritos habilitados, exclusivamente por intermédio do Ministério do Turismo. Feito isso, serão definidos 3 finalistas por categoria.

Os participantes das categorias que compõem o grupo das “Iniciativas de Destaque” serão avaliados pela comissão julgadora, que elegerá o primeiro, segundo e terceiro lugares.

Já para os inscritos nas categorias dos “Profissionais de Destaque”, o vencedor será escolhido por meio de votação popular. Para facilitar a votação do público, serão exibidas foto e informações resumidas sobre o(a) profissional finalista, apresentadas no momento da inscrição.

O resultado final do Prêmio Nacional do Turismo 2023 será anunciado pelo Ministério do Turismo durante Cerimônia de Premiação prevista para acontecer em dezembro. Também haverá divulgação nos veículos de comunicação institucional, bem como nas redes sociais oficiais.

MAIS SOBRE A PREMIAÇÃO- O Prêmio Nacional do Turismo premiará 19 categorias de dois grupos distintos. O primeiro é composto pelas Iniciativas de Destaque (para pessoas jurídicas) que conta com 10 categorias (Governança e Gestão do Turismo; Gestão de Dados e Inteligência em Turismo; Turismo Sustentável e Ações de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas; Economia Criativa e Produção Associada no Turismo; Valorização do Patrimônio Cultural no Turismo; Valorização do Patrimônio Natural no Turismo; Formação e Inserção Produtiva de Pessoas no Turismo; Promoção e Marketing no Turismo; Turismo de Base Comunitária e Turismo Social; e Melhoria do Ambiente de Negócios e Atração de Investimentos Privados para o Turismo).

Já o segundo grupo é composto pelos Profissionais de Destaque, onde serão premiadas 9 categorias: Academia; Governo – Parlamentares; Governo – Dirigentes; Governo – Técnicos; Iniciativa Privada - Empreendedores de Médio e Grande Porte; Iniciativa Privada – Micro, Pequenos Empreendedores e MEI; Organizações Não Governamentais; Imprensa e Mídias Sociais; Mulheres empreendedoras no turismo; e Lideranças sociais ou comunitárias de destaque no Turismo.

Por Victor Maciel

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo