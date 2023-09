Bienal do Livro 2023 ganha o primeiro stand dedicado a livros de fotografia

Pela primeira vez em 40 anos, a Bienal do Livro recebe um stand dedicado à Fotografia. O espaço será dividido por 26 profissionais entre 1º e 10 de setembro e contará com livros fotográficos, palestras e rodas de conversa sobre o tema. A iniciativa é do editor e fotógrafo Ricardo Siqueira, da editora Luminatti.

De 1 a 10 de setembro o stand da editora reunirá livros de fotografia para exposição além de palestras e roda de conversas com profissionais reconhecidos na área da fotografia no projeto Autores de Imagens. Ana Branco, André Arruda, Edu Simões, Guina Ramos, Gustavo Pedro, João Farkas, Luís Baltar, Monique Cabral, Renato Negrão, Ricardo Beliel, Rogerio Reis, Valdemir Cunha, Yara Schreiber, entre outros, sob a coordenação de Ricardo Siqueira estarão presentes conversando sobre sua arte, técnica e sensibilidade, de 01 a 10 de setembro.

Cada fotógrafo terá a oportunidade de falar sobre sua trajetória, expor suas imagens em projetor e falar da relação com as fotos e os livros publicados. “Não se trata de um estande comercial. A venda é um acessório. O objetivo é mostrar às pessoas que o fotógrafo pode ser editor de livros importantes, que têm conteúdo. Além de democrático e acessível, no livro, o autor consegue publicar a imagem da exata forma que concebeu, diferente de outras plataformas como o Instagram, por exemplo, que impõe cortes verticais nas fotos”, pontua Ricardo Siqueira, editor da Luminatti que complementa que como a fotografia é importante como meio de linguagem, basta abrir um livro para compreender a mensagem.

Na ocasião, haverá, ainda, o lançamento do mais recente título da Luminatti, o décimo sétimo da editora, o livro “Energia do Ar”, o primeiro não autoral de Siqueira. Desta vez, ele convocou 10 fotógrafos para mostrar variadas interpretações e ângulos inusitados da fascinante estética da geração de energia eólica. Este projeto tem apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro através da Lei de Incentivo à Cultura.

Ricardo Siqueira é fotógrafo e idealizador do estande da Luminatti na Bienal do Livro. Na fotografia há mais de 30 anos, Siqueira fez um projeto cultural, onde os autores fotógrafos teriam espaço para divulgar seus trabalhos e falar do livro como suporte da fotografia. O projeto foi aprovado pela prefeitura carioca, conseguiu patrocinadores e agora terá esse primeiro espaço na Bienal. O viés são livros com autores fotógrafos.

Programação de Palestras:

Dia 6/9:

16h Vinícius Garcia

18h Malu Mesquita

19h Renato Negrão

Dia 7/9:

16h Miriam Ramalho

17h André Arruda

18h Luiz Baltar

Dia 9/9:

16h Yara Schreber

17h Monique Cabral

18h Ricardo Beliel

19h Edu Simões

10/9

15h Ricardo Siqueira

16h Gustavo Pedro

17h José Caldas

18h Marco Terranova

Serviço:

Evento: Projeto Autores de Imagens - Stand da Luminatti na 40ª Bienal do Livro

Data: 1 a 10 de setembro

Local: Stand T27, localizado no Pavilhão Verde do Riocentro

Endereço: Avenida Salvador Allende, 6555 Barra da Tijuca

Tel.: +55 (21) 2441-9100

Horário: 10h às 22h.